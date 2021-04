https://mundo.sputniknews.com/20210428/la-revolucion-del-futbol-de-provincias-el-anverso-al-negocio-global-de-florentino-1111677922.html

La revolución del 'fútbol de provincias', el anverso al negocio global de Florentino

La revolución del 'fútbol de provincias', el anverso al negocio global de Florentino

Una 'start-up' sevillana ideada por dos parados multiplica su valor por millones gracias al fútbol. Pero, ¿qué fútbol?, el de toda la vida. El fútbol local, no...

Footers es un modelo que evidencia que la guerra Superliga-UEFA convierte al aficionado-socio no en protagonista, sino en mero cliente, y que otro fútbol más romántico es posible.Los aficionados al fútbol de todo el mundo se frotan los ojos. No por la última maravilla de Mbappé o Haaland, o por la prolongación de los eternos Mesi y Cristiano. Sino por las fullerías de los dueños del negocio. Los dueños del mercado ven cómo los alumnos más aventajados, liderados por la familia Agnelli (dueños de la Juventus de Turín) y Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) se les suben a las faldas.Doce clubes europeos se arrejuntaron para crear una Superliga que les permitía jugar, sí o sí, gracias a su poderío económico y no deportivo, una competición llamada a centrar todas las audiencias y millones de beneficios. Pero la burbuja pinchó en solo unos días. Desde la presentación la noche del domingo 18 de abril al martes 20, todo se cayó. Y eso que Florentino Pérez aseguró que con su iniciativa básicamente quería "mejorar y salvar al fútbol" y "acabar con el monopolio de la UEFA".El dirigente madridista expone que el fútbol actual desaparecerá si no seguimos su senda. Pero obviamente, hay muchas otras opiniones en el fútbol que, recordemos, es un espectáculo sin propietario, por mucho millonario que lo ronde. Un ejemplo de que la crisis es de los millonarios y no del fútbol la encontramos en Sevilla. En el estadio de la Cartuja está el cuartel general de una start-up que desde hace años no para de crecer, "porque al final, este es un modelo de fútbol creado para que salgan las cuentas, no para ganar millones. Somos la antiburbuja del fútbol porque solo crecemos si lo hacemos a la par que los clubes y aficionados", nos cuenta Álvaro Ballén, uno de sus directivos.La raíz del fútbol está en los barriosLa audiencia de la Champions League en España de 2018 fue de 9 millones, retransmisión en abierto. Un año después, en canal de pago, de solo 1,2 millones. ¿Pérdida de interés o exceso de mercado? Florentino Pérez asegura que el fútbol debe ser reformulado porque a los jóvenes ya no les interesa, pero lo cierto es que no interesa tanto su mercantilización continua. En 2ªB o en Regional hay equipos históricos como el Deportivo de la Coruña, el Hércules, Salamanca o Linense, "muchas pequeñas aficiones que suman un mucho. Nuestra audiencia crece regularmente, hemos llegado a un público que no sospechábamos", detalla Ballén. Al menos unas 300.000 personas han pagado en algún momento para disfrutar del streaming que ofrece Footers. La empresa nació en 2016, en su primera valoración alcanzó los 800.000 euros, hoy supera con creces los 12 millones de euros. Aunque son cifras pigmeas en el negocio global del fútbol, no podemos olvidar la materia prima con la que crece esta empresa, "el fútbol base, la idea era que no se perdieran los miles de goles y grandes jugadas que quedan en el anonimato en miles de campos de fútbol, en los de albero, de barrio, queríamos inmortalizar eso".Footers empezó por ofrecer los DVDs de los partidos a los padres de jugadores y a directivos. La idea surgió de un joven camarero y de un futbolista de 2ªB retirado. Ambos estaban acuciados por deudas y cobrando la ayuda familiar al desempleo cuando se les encendió la bombilla en 2016. Hoy tienen espectadores de todo el mundo, retransmitiendo fútbol femenino, la Liga BBVA MX y la Expansión de México y acuerdos con diversos equipos latinoamericanos.El éxito de crecer en base a la fidelidadFooters compró los derechos de retransmisión de los partidos de ascenso en Regional, después de la 2ªB, "este año hemos tocado techo retransmitiendo gran parte de la Copa del Rey en colaboración con la corporación DAZN". Pero el modelo no va de crecimiento acelerado ni exponencial, sino de crecimiento en ecosistema.Footers es el escaparate del fútbol romántico, pero esto no quiere decir desconectado. Las asociaciones deportivas son hoy marcas, por muy pequeñas y localizadas que sean. El fútbol es un generador de contenidos, para que eso sea monetizado en las divisiones regionales Footers está desarrollando un espacio virtual, un canal en el que los equipos podrán crecer, "mostrar datos de su historia, detalles de su plantilla, partidos de sus categorías inferiores, hay mucho margen de crecimiento y fidelización"."Somos la antiburbuja""Me hace mucha gracia que Florentino exponga que equipos como Eibar o Levante ingresen más dinero que el Barça, la cuestión no está en las cantidades, sino en la mala gestión que hacen de esta burbuja", señala Ballén, con otro universo de cifras y variables en sus manos. Su labor de difusión, sin ser tan mesiánica como la de la Superliga, ha cambiado mucho el panorama semiprofesional del fútbol español. Con la visibilidad, la posibilidad de conseguir patrocinios de los equipos se ha multiplicado, "pero también para los futbolistas, que pueden ser seguidos por los ojeadores de una manera más fácil. Esto ha obligado a los equipos a modernizarse, hasta que llegamos esto era un erial". La filosofía de esta start-up no es crecer hacia arriba, sino hacia abajo, de ramificar y crear ecosistema. "Florentino y las élites ven el fútbol como una pirámide, desde lo alto reparten dinero". Otra cuestión que parece no contemplar el fútbol moderno es que el fútbol no es un espectáculo fijo, la temporada de fútbol es un ciclo emocional y deportivo, los equipos mejoran para llegar a mayo en plena forma. "¿Crees que después de ver cuatro partidos de Real Madrid–Liverpool en un año va a tener la misma expectación?, se pierde la emoción, en realidad solo está pensado para las audiencias de Asia y Centroamérica", concluye Ballén.En las semifinales de Champions League o la Superliga hay solo un puñado de jugadores. Para que llegue ahí hace falta una base gigantesca. La cumbre del iceberg se sustenta por una base enorme que no depende de la cúspide visible, sino que la sustenta.

