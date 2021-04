https://mundo.sputniknews.com/20210428/la-confianza-el-ultramarino-mas-antiguo-de-europa-que-esta-inmunizado-ante-las-adversidades-1111672455.html

La Confianza, el ultramarino más antiguo de Europa que "está inmunizado" ante las adversidades

Ha sobrevivido a dos pandemias y ha vivido varias guerras, pero sigue estando vivo. El ultramarinos La Confianza, considerado como el más antiguo de Europa... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Cuando el francés Hilario Vallier abrió por primera vez las puertas del establecimiento en 1871 en Huesca, probablemente no imaginaba que su comercio duraría más de un siglo, y que, además, conservaría su original decoración neoclásica. Inicialmente el comerciante Vallier abrió su tienda para vender productos de mercería y sedería y en pocos años, se amplió con la venta de lujosos productos de importación venidos de ultramar —de aquí viene el nombre de ultramarinos, porque así se llamaba a aquellos comercios que traían productos al país desde sus colonias españolas—, y pasó a vender aromáticos cafés, chocolates, licores franceses o alimentos ahumados.En los años de posguerra, el negocio fue adquirido por un miembro de familia Villacampa-Sanvicente que se encontraba trabajando como aprendiz, y con el paso del tiempo, logró que tres generaciones familiares se hicieran cargo del comercio. Sus actuales propietarios son María Jesús Sanvicente, de 76 años, y su hijo Victor Villacampa, quien narra a Sputnik que en aquellos tiempos era normal que los empleados se quedaran con el establecimiento cuando el dueño se iba haciendo mayor.Al pasear por sus pasillos es como si se hubiera detenido el tiempo en el siglo XIX. La Confianza sigue vendiendo a granel productos "de toda la vida" para mantener la tradición. "Intentamos vender los productos que se han traído por mar desde siempre como el café, las especias, sales raras, legumbres con denominación de origen y el bacalao, nuestro buque insignia". Precisamente el abadejo es uno de los alimentos más demandados, algo que resulta curioso en una ciudad de interior como es Huesca. De hecho, se sigue cortando con la misma guillotina con la que lo hacía su abuelo y conserva incluso los mismos proveedores."La tienda ya está inmunizada"Uno de sus objetivos para 2021 era celebrar su 150 aniversario con la entrada en el Libro Guinness de los Récords, pero llegó el coronavirus y con él, los planes se truncaron. Cuenta Villacampa que a pesar de que ellos podían mantenerse abiertos durante el confinamiento por ser una tienda de alimentación, ha sido una situación bastante "rocambolesca", ya que un porcentaje bastante amplio de sus ingresos provienen del turismo, y al estar cerradas las fronteras perdieron una parte muy esencial de las ventas.Tuvieron que despedir a toda la gente que trabaja allí porque "la situación era insostenible " y bajo mínimos, se quedaron "atrincherados" su madre y él. "Intentamos aguantar con la clientela de toda la vida que nos han cuidado muy bien. Han sido muy sensibles para intentar mantener un establecimiento de su ciudad que también es un símbolo y que es una reliquia comercial", dice Víctor. Su madre, siempre ha sido una gran consejera: "Siempre me decía, 'no te preocupes, que la tienda ya está inmunizada, ya ha pasado la gripe española, ya vio de refilón la I Guerra Mundial y vivió en directo la Guerra Civil española, así que vamos a atrincherarnos y a seguir para adelante", explica Villacampa.Diversos medios la clasifican no solo como la tienda más antigua de España, sino también de Europa, aunque los dueños prefieren definirse como "la tienda con más encanto del mundo". No se trata tanto de la antigüedad y del año de fundación, sino de cómo conservan los mismos elementos originales. "He ido viajando e investigando para conocer tiendas similares, pero ni en la parte europea ni en España he encontrado nada igual", recalca el propietario. "La nuestra se conserva exactamente idéntica con todos los materiales con los que se construyó hace 150 años". Pero, ¿cuál es el secreto para conservarse tan bien con el paso del tiempo? Victor Villacampa lo tiene claro, "ha sido una cuestión de trabajo, horas, cariño y ser muy felices con lo que hacemos". Desde su punto de vista, muchos elementos forman parte de ese aguante: "Nosotros, el trabajo y la sensibilidad de mis antepasados que tantas horas incondicionales le dedicaron a la tienda y por supuesto todos los clientes-amigos y visitantes que han contribuido a mantenerla viva", destaca.

pandemia de coronavirus, huesca, aragón, comercio, europa