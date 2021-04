https://mundo.sputniknews.com/20210428/el-kremlin-la-cumbre-entre-putin-y-biden-requiere-de-un-analisis-profundo-1111690763.html

El Kremlin: la cumbre entre Putin y Biden requiere de un análisis profundo

El Kremlin: la cumbre entre Putin y Biden requiere de un análisis profundo

En el Kremlin consideran que la idea de reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, debe analizarse profundamente... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T19:03+0000

2021-04-28T19:03+0000

2021-04-28T19:03+0000

el punto

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1111697348_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_a5be484aeeb5facc42da6a25f6b8c1ce.jpg

El Kremlin: la cumbre entre Putin y Biden requiere de un análisis profundo El Kremlin: la cumbre entre Putin y Biden requiere de un análisis profundo

"No, la respuesta oficial no se ha dado. Seguimos estudiando la propuesta y la situación, que exige un profundo análisis, pues las palabras de la parte estadounidense sobre la cumbre siempre se acompañan de las declaraciones de que Rusia debe pagar un precio y de lo inevitable de nuevas sanciones", señaló Peskov al responder a la pregunta de si Rusia dio o no respuesta oficial a la propuesta de celebrar una cumbre con Biden. Al contestar a la interrogante hipotética de si es posible que la cumbre no se celebre, el portavoz del Kremlin subrayó que se trata de una situación concreta que debe analizarse, por lo que "no debe haber lugar para razonamientos hipotéticos". Biden en una conversación telefónica con Putin le propuso reunirse en persona en un tercer país. Según Blinken, Biden proponía hacerlo en las próximas semanas.Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, subrayó que Moscú ha acogido la iniciativa de Washington de forma positiva. Rusia está abierta al diálogo, pero a condición de que se asentará en los principios del equilibrio de intereses y el respeto mutuo. "Un paso evidente para que pudiéramos trabajar normalmente sería dejar sin efecto todo lo iniciado por Obama, cuando un par de semanas antes de dejar la presidencia dio un portazo, dando rienda suelta a la irritación, arrestó propiedades rusas, violando absolutamente todas las convenciones de Viena, expulsó a diplomáticos rusos", resaltó Lavrov.Hemos soportado largo tiempo, dicho sea de paso, la Administración Trump nos pedía no reaccionar a esos últimos excesos de la Administración Obama que abandonaba la Casa Blanca, recordó el canciller ruso. En otras noticiasBerlín apoya la decisión de Praga de expulsar a los diplomáticos rusos por supuesta implicación de Rusia en las explosiones en un depósito de municiones en Chequia en 2014, declaró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas.El Gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron dos muertos en un almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por "absurdas" y las atribuye a una política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la "mano de Estados Unidos".Estos y otros temas en El Punto.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111637580.html

https://mundo.sputniknews.com/20210425/1111548795.html

1

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia