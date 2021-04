https://mundo.sputniknews.com/20210428/corte-constitucional-de-ecuador-despenaliza-aborto-en-caso-de-violacion-1111702634.html

Corte Constitucional de Ecuador despenaliza aborto en caso de violación

Corte Constitucional de Ecuador despenaliza aborto en caso de violación

QUITO (Sputnik) — Los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador votaron a favor de despenalizar el aborto por violación, según informaron medios locales. 28.04.2021, Sputnik Mundo

La Corte Constitucional, mientras tanto, confirmó que los jueces adoptaron una decisión sobre el tema, pero a través de su Departamento de Comunicación dijo que se hará pública cuando sean notificadas las partes y publicada en el registro oficial del Gobierno.Colectivos a favor y en contra de la despenalización del aborto por violación se congregaron en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, durante el análisis de las demandas de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Penal que tipifican el aborto como delito.Grupos de feministas, portando el típico pañuelo verde, festejaron en las afueras de la Corte, a donde en la mañana también habían acudido grupos conservadores como Tradición Familia y Propiedad.Carteles, tambores, gritos fueron la tónica pese al estado de excepción por el COVID-19 que prohíbe las concentraciones en lugares públicos y privados.Desde 2019La acción de inconstitucionalidad fue presentada en julio de 2019 por representantes de las organizaciones Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.La petición pedía declarar la inconstitucionalidad de dos normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referidas al aborto consentido.Esas normas determinan que la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, y que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con prisión de seis meses a dos años.Previamente, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) no dio paso a la modificación de un artículo del COIP para permitir el aborto por violación contra personas con discapacidad o enfermedad mental, para incluir la despenalización del aborto en casos de violación.Posteriormente, como parte de las reformas al Código Integral de Salud, la Asamblea aprobó el aborto por emergencia obstétrica pero el presidente Lenín Moreno lo vetó.Tras ganar el balotaje del 11 de abril, Lasso asumirá el 24 de mayo la Presidencia de Ecuador para los próximos 4 años.

