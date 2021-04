https://mundo.sputniknews.com/20210428/cannabis-medicinal-en-peru-aun-no-hecha-raices-1111700768.html

Cannabis medicinal en Perú aún no hecha raíces

LIMA (Sputnik) — Han pasado cuatro años desde que en Perú se aprobara el uso medicinal del cannabis y, según sus defensores, el pretendido acceso que iban a... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Francesca Brivio es una de esas pacientes y además es directora asociada de CannaHope, un centro de ayuda y orientación sobre las ventajas medicinales de la planta. En diálogo con Sputnik, Brivio puso en claro cuán distante está la legislación de hacer realidad la razón por la que fue creada.Agregó que en Lima, una ciudad con un número monumental de farmacias, el expendio de cannabis sólo se da en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid, entidad estatal encargada de aprobar el uso de un fármaco en el país) y en cuatro cadenas de farmacias, pero solo en algunos locales.Extender la plantaLa otra barrera, sostuvo Brivio, es el limitado uso que se le da a las propiedades del cannabis. Según relata, existen cerca de 113 cannabinoides (compuestos hallados en la planta y que tienen efectos farmacológicos) y, según la ley peruana, todos pueden ser usados para fines medicinales.Sin embargo, en las farmacias solo se expenden dos de ellos, que son los más conocidos: el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC).La directora de CannaHope explicó que además el CBD se expende en las pocas farmacias disponibles en Lima, pero el THC sólo en una, ambos como aceite.Cáncer y cultivoSi bien hay confusión sobre los alcances de la ley, el cultivo para fines medicinales está permitido en Perú, lo que según sus defensores debería abrir posibilidades para un país donde existen las condiciones para cultivar la planta, algo que se refleja en la gran cantidad de ella que se comercializa ilegalmente para uso recreativo.Sin embargo, comentó la vocera de CannaHope, las trabas burocráticas de la Digemid no solo han afectado el expendio controlado y masivo de los derivados medicinales, sino del propio cultivo, al punto que recién hace cerca de un mes un laboratorio consiguió obtener licencia para el cultivo, paso fundamental para que los pacientes peruanos no dependan de la importación.Por otro lado, CannaHope apoya la difusión del primer documental realizado en Perú sobre los efectos positivos del cannabis para el tratamiento de pacientes oncológicos, en particular para paliar los efectos de la radio y la quimioterapia.La expectativa de quienes defienden el uso del cannabis medicinal es que la pieza audiovisual, titulada Sinergia, contribuya a hacer extensivas las bondades el producto en pacientes con cáncer en un país donde, a causa de esta enfermedad, fallecen cerca de 40.000 personas al año.

