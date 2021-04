https://mundo.sputniknews.com/20210428/biden-muestra-sus-cartas-al-congreso-de-eeuu-1111701202.html

Biden muestra sus cartas al Congreso de EEUU

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, ya se ha dirigido a ciudadanos y partidarios en varias conferencias de prensa desde que asumió el...

Su discurso, previsto para las 21:00 hora del Este de EEUU (01:00 del jueves GMT), se centrará en un plan de 1,8 billones de dólares que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias y la educación, un proyecto millonario que, aunque todavía no fue presentado, ya hizo que los republicanos pusieran el grito en el cielo.Y es que el plan se financiará con una reforma impositiva que elevará los impuestos a los estadounidenses más pudientes a un 39,6% desde el 37% actual, y casi duplicará el gravamen sobre ingresos por inversión.La idea de la administración es destinar 1 billón de dólares a programas sociales, en particular cuidados infantiles y licencia médica paga, y educativos, como becas y ayudas a universidades históricamente negras, y 800 millones de dólares en créditos las familias de clase media y trabajadora.En la víspera de sus 100 días al frente del país, se espera que Biden también se refiera a sus logros tanto por la aprobación de un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares para ciudadanos afectados por la pandemia, así como por llegar a la meta de 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 administradas.Cambio de tonoComo en todas sus apariciones previas, el tono de Biden contrastará por completo al usado por su antecesor Donald Trump (2017-2021), desafiante y agresivo contra migrantes, China y todo aquel que se le opusiera.En medio de la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de medio millón de estadounidenses, Biden se referiría a las diferencias con los republicanos y se espera que su mensaje enfatice la necesidad de dejar los puntos de vista opuestos de lado en los problemas más urgentes.Poco antes del discurso, los republicanos dejaron claro que no se entenderán con los proyecto del presidente, a los que calificaron de "demasiado abultados" y de "infrasocialismo".Además de la economía, otra piedra en el zapato de Biden es la inmigración, ya que pese a que se mantienen las políticas de detención y deportación, la nueva administración dio esperanzas a los miles de migrantes que llegan a su frontera sur con México con la reanudación de procesamientos de pedidos de asilo.La situación en la frontera es crítica desde hace dos años, cuando miles de personas comenzaron un viaje de cientos de kilómetros por parte de América Central para tener una chance de conseguir el "sueño americano".Pero el endurecimiento de los controles migratorios tanto en México como en EEUU hicieron que miles quedaran atrapados en la incertidumbre, pasando hambre y frío, y a merced de las bandas del crimen organizado que han secuestrado y matado de decenas de inmigrantes.Los republicanos, que se mostraban orgullosos de las políticas de encarcelamiento de menores y separación de familias en la era Trump, ahora claman crisis humanitaria en la frontera y culpan a Biden por la situación.Violencia policialOtro tema candente que podría figurar en el discurso de Biden es la división racial y la brutalidad policial que ha dejado un tendal de afroestadounidenses muertos y provocado violentas manifestaciones.Semanas atrás, un jurado halló culpable al policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd durante su arresto, pero en los días subsiguientes se conocieron más casos de personas negras muertas a manos de la policía y este miércoles 28 falleció un hombre de origen latino luego de que agentes lo mantuvieran sujetado en el suelo por al menos cinco minutos.Biden se dirigirá a una sala con apenas 200 personas, de las más de 1.500 usuales durante los tradicionales discursos presidenciales, que llevarán mascarillas y estarán sentadas respetando la distancia establecida por los controles sanitarios contra el COVID-19.

