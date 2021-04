Agente secreto y 15 años de servicio: así se define el hombre que envió una navaja a Maroto

https://mundo.sputniknews.com/20210428/agente-secreto-y-15-anos-de-servicio-asi-se-define-el-hombre-que-envio-una-navaja-a-maroto-1111669251.html

La Policía Nacional y la Guardia Civil han interrogado al artífice de la carta con una navaja ensangrentada dirigida a la ministra de Industria, Reyes Maroto...

El lunes 26 de abril el Ministerio del Interior informaba que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, había recibido un sobre con una navaja ensangrentada. "Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá", escribía la afectada por redes sociales. En apenas unas horas, la Policía Nacional identificaba al autor de la carta, gracias al remite. Se trataba de un vecino de San Lorenzo del Escorial (Madrid), diagnosticado de esquizofrenia. Al día siguiente, la Policía Nacional y la Guardia Civil interrogaron al individuo. Duró varias horas y sirvió a los agentes para determinar que la persona no está en pleno uso de sus facultades mentales, según los encargados de las pesquisas policiales. Es más, fue tratado por problemas psiquiátricos en el pasado. El hombre afirmó que es un agente secreto y lleva 15 años enviando informes a diferentes instituciones, cuentan al diario Vozpópuli fuentes presentes en la declaración. También reconoció ser abogado internacionalista y detective. En relación al contenido enviado a la ministra, el interrogado relató que estaba relacionado con el informe Navajas, datado de finales de la década de los ochenta. En este, se asociaba a altos mandos de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) con una trama de narcotráfico. El fiscal Luis Navajas inició esta investigación, archivada hace años.El hombre es de edad avanzada y cuenta con problemas en el habla a causa de una operación, lo que le impide expresarse con fluidez. Además, según el medio digital La Marea, sería simpatizante de Vox. De hecho, el diario Público revelaba que estaría emparentado con el diputado de la formación de ultraderecha Iván Espinosa de los Monteros. A pesar de su actuación, las fuerzas de seguridad no lo consideran peligroso, por lo que no ha sido arrestado. Eso sí, intentaron convencerle de que si vuelve a enviar un paquete, lo haga a dependencias policiales. Maroto no es la única receptora de sus envíos. Al diputado de Bildu Jon Iñarritu le mandó un sobre con una película de Agatha Cristie y una serie de escritos que el político no ha logrado descifrar. La embajada turca o el responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, también fueron destinatarios de sus paquetes. No obstante, de momento, la Policía no encuentra ninguna vinculación entre este individuo y las amenazas con munición dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

madrid

