Nominada de Biden para control de armas de EEUU quiere recortar arsenales con Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — La nominada por el presidente Joe Biden como subsecretaria de Estado para el Control de Armas de Estados Unidos, Bonnie Jenkins, dijo al... 28.04.2021, Sputnik Mundo

"Creo que la idea sería hacer recortes más profundos, pero considero que en gran parte depende de lo que suceda con las conversaciones de estabilidad estratégica que se están planificando" con Rusia, afirmó Jenkins en su audiencia de confirmación.La posible futura subsecretaria de Estado para el Control de Armas, enfatizó que Washington quiere incluir discusiones sobre algunas de las armas novedosas que Rusia ha desarrollado y explorar armas no estratégicas.En febrero, Rusia y Estados Unidos acordaron extender el tratado New START por cinco años más sin ninguna renegociación de sus términos.Vigente hasta el 5 de febrero de 2026, el New START es el único acuerdo de control de armas entre dos países que todavía está activo.

