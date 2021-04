https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111696900.html

Perú promulga una ley que agrava penas para delitos cometidos en emergencia sanitaria

Perú promulga una ley que agrava penas para delitos cometidos en emergencia sanitaria

LIMA (Sputnik) — El Ejecutivo de Perú promulgó una ley que agrava las penas para delitos cometidos durante estados de emergencia sanitaria, como el ocasionado... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T18:50+0000

2021-04-28T18:50+0000

2021-04-28T18:50+0000

américa latina

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111335826_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_5cea390ea495bed6620fa3f77ea8576e.jpg

Los agravantes, según la nueva norma, están dirigidos hacia funcionarios públicos que incurran en colusión, peculado y malversación de fondos.Según se indica, la colusión simple o agravada será castigada con pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor a 20 años, además de la inhabilitación a perpetuidad para ejercer la función pública.Para el delito de peculado, sea doloso o culposo, el infractor será penado con cárcel por no menos de ocho ni más de 15 años, además de ser inhabilitado de por vida para ejercer la función pública.Mientras que para la malversación, la pena será cárcel no menor de cuatro ni mayor a ocho años, además de igual inhabilitación para cargos públicos.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú