Ni COVID-19 ni vacunas afectan a los ovarios

"Hay muchos rumores en las redes sociales sobre el efecto del coronavirus y la vacuna en la fertilidad, y en el hospital hemos comprobado que esos rumores llevan a muchísimas mujeres en Israel y en el mundo a congelar sus óvulos", explicó a Sputnik la doctora Anat Hershko, directora del departamento de fertilidad del Hospital Universitario Hadassah Monte Scopus.El equipo de Hershko comparó la función folicular en más de una treintena de mujeres, algunas vacunadas con Pfizer, otras recuperadas de COVID-19 y otras que no fueron expuestas al virus.La mitad de las mujeres llegó a la Unidad de FIV (fertilización in vitro) del hospital no por tener problemas de fertilidad, sino porque querían congelar sus óvulos, informó la doctora.La investigación, la primera de este tipo, según Hershko, que aún no ha sido revisada por pares, concluyó que ni la enfermedad ni su vacuna alteran la fertilidad de las mujeres, en un intento por dar seguridad a las dubitativas con la vacuna y a las recuperadas de la enfermedad.El estudio asume que, si no hay diferencia entre la función ovárica cuando están siendo estimuladas por el FIV, tampoco habrá diferencia en ciclos mensuales regulares.En detalle"Dividimos a las mujeres en tres grupos: las vacunadas, las que se recuperaron de la enfermedad y aquellas que no habían sido expuestas al virus. Y estudiamos el fluido folicular, que se aspira junto con los óvulos durante el tratamiento al que son sometidas las mujeres", explicó la doctora."Los óvulos vienen acompañados de algunas células de sus alrededores y mucho fluido, y ese líquido es una buena manera de estudiar el hábitat del óvulo, porque puede ser analizado a nivel hormonal y se pueden buscar ciertas proteínas indicadoras de la calidad del óvulo", añadió. Así hicieron y comprobaron que la fertilidad permanecía intacta también en mujeres expuestas al virus.La investigación sugiere que el coronavirus no daña específicamente los ovarios de manera que impacte en su funcionamiento después de la recuperación, y sin embargo el virus ha causado serio daño a mujeres encinta, incluyendo la muerte de una gestante y su feto. Hershko explicó que desea que su estudio convenza a las mujeres embarazadas o que quieren estarlo a vacunarse antes de iniciar el proceso.No solo opiniones"Muchas mujeres en edad reproductiva, sobre todo aquellas que tienen dificultad para concebir, manifiestan preocupación sobre la vacuna y la posibilidad de que reduzca su fertilidad. Antes el estudio solo podía atajar las inseguridades de las pacientes con opiniones, pero ahora tenemos datos", declaró. "Y el estudio asegura que la calidad del proceso ovulatorio no se ve afectado negativamente", agregó.La doctora indicó que no sabía a ciencia cierta por qué la fijación con la fertilidad, en relación a los miedos que provoca en algunas personas la vacuna, pero especuló que tal vez tenga que ver con el temor primario, y tan humano, a no poder llevar a cabo la tarea básica que asegura nuestra continuación como especie, algo comprensible en momentos de tanta incertidumbre existencial, apuntó.

