El premier francés condena denuncia de generales retirados sobre la desintegración de Francia

PARÍS (Sputnik) — El primer ministro de Francia, Jean Castex, condenó la denuncia sobre la desintegración de Francia y la amenaza de una guerra civil, expuesta... 28.04.2021, Sputnik Mundo

francia

europa

El semanario Valeurs Actuelles publicó la semana pasada el llamamiento de veinte generales retirados a "defender el patriotismo", dirigido al presidente del país, Emmanuel Macron.Los firmantes denunciaron un "antirracismo" y advirtieron sobre el peligro de "una guerra racial". Marine Le Pen expresó su apoyo a este llamamiento.Al comentarlo en rueda de prensa, Castex dijo que reprueba esa iniciativa, "que contradice los principios republicanos, el honor y el deber militar", y al mismo tiempo subrayó que "estos generales representan solo a sí mismos", no al Ejército.También señaló que el artículo pudo pasar inadvertido si no existiese una "inadmisible" politización. "¿Cómo las personas, en particular la señora Le Pen, que aspiran a cumplir funciones de estadista, pueden apoyar una iniciativa que no excluye el abandono de los valores republicanos?", preguntó.Además indicó que el Ejército no debe lanzar ninguna campaña política, solo defender a Francia y a los franceses.Amenaza islamistaAsimismo, Jean Castex declaró que la amenaza islamista en Francia permanece muy alta.En este contexto, el primer ministro recordó el ataque que se cobró la vida de una agente de policía en la comuna francesa de Rambouillet, del departamento de Yvelines, situado en la región de Isla de Francia; el profesor de Historia Samuel Paty, que fue decapitado en la comuna Conflans-Sainte-Honorine, del mismo departamento, tras haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma durante una clase sobre libertad de expresión; y el atentado terrorista que se produjo en la ciudad de Niza en 2016."Eran obra de individuos aislados, cada vez más jóvenes, la mayoría de las veces desconocidos por los servicios de inteligencia", subrayó Castex.Al mismo tiempo informó que el Consejo de Ministros aprobó este 28 de abril un proyecto de ley destinado a fortalecer la lucha contra el terrorismo.Además, confirmó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistirá al funeral de la policía asesinada en Rambouillet, mientras el propio Castex y varios otros miembros del Gobierno participarán el próximo 30 de abril en una ceremonia nacional en memoria a la víctima que se celebrará en la referida comuna.El pasado 23 de abril, un hombre tunecino, que vivía en Francia desde 2009, atacó con cuchillo a una agente en la comisaría de Rambouillet. La mujer falleció por heridas, mientras que el agresor fue abatido.El primer ministro de Francia calificó de atentado terrorista el ataque.

francia

