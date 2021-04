https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111676590.html

El Kremlin niega propuesta concreta sobre encuentro de Putin y Zelenski en el Vaticano



MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin aún no ha recibido ninguna propuesta concreta oficial sobre un encuentro de los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Más temprano este 28 de abril, Zelenski declaró que la Ciudad del Vaticano sería un "lugar ideal" para debatir con Rusia sobre la solución del conflicto en el este de Ucrania (Donbás).A su vez, una fuente informada en el Vaticano aseguró a Sputnik que la Santa Sede no se negaría a mediar en el conflicto en Donbás, si Rusia y Ucrania se lo piden.En tanto, Peskov comentó que no sabe si Putin está dispuesto a viajar a donde sea para reunirse con Zelenski."No sé si Putin estaría dispuesto a viajar... Además, ya dijo que Rusia no es parte del conflicto en Donbás y, por lo tanto, no hay por qué debatir con Moscú sobre ese conflicto", señaló el portavoz presidencial.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

