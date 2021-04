https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111675318.html

AMLO: cancelación de candidaturas oficialistas es un "golpe a la democracia"

AMLO: cancelación de candidaturas oficialistas es un "golpe a la democracia"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó como un "golpe a la democracia" la decisión del Tribunal Electoral del... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T13:10+0000

2021-04-28T13:10+0000

2021-04-28T13:32+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109296780_0:132:3184:1923_1920x0_80_0_0_2afdbb6e5dc24f68bf09ed8ea9da2622.jpg

Se trata de la cancelación de gobernadores de los estados Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, por no reportar sus gastos de precampaña."Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer [27 de abril por la noche] los magistrados, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana; no es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña (...), se les cancele su registro para participar", dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

méxico

2021

méxico, andrés manuel lópez obrador