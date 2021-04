https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111670062.html

Bulgaria sospecha que 6 rusos están implicados en explosiones en arsenales

Bulgaria sospecha que 6 rusos están implicados en explosiones en arsenales

MOSCÚ (Sputnik) — Bulgaria sospecha que seis nacionales rusos podrían estar implicados en explosiones en depósitos de municiones en su territorio, comunicó la... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Además, tres de los rusos están acusados de atentar contra la vida del empresario búlgaro Emilian Gebrev, precisó la BNT citando a la Fiscalía.También comentó que en algunos de los arsenales donde se produjeron explosiones se guardaba armamento destinado a Georgia y Ucrania. Además, se afirmó que en los 10 últimos años en Bulgaria se registraron varios casos de explosiones en arsenales y plantas dedicadas a desactivar artefactos explosivos y producir armas y munición.Según declaró Sijka Mileva, la portavoz de Fiscal General, en cuatro de los casos mencionados se observaron semejanzas. En estas cuatro plantas y arsenales se guardaba armamento que pertenecía al empresario Gebrev.La portavoz también comentó que los seis rusos probablemente implicados en las explosiones residían en Bulgaria en aquel tiempo.Según publicó el periódico The New York Times, el traficante de armas búlgaro Emilian Gebrev reconoció haber suministrado armamento a Ucrania en pleno estallido de la crisis en Donbás en 2014, y también confirmó que guardaba munición en almacenes en Vrbetice, en la República Checa.Ya se había informado que la Fiscalía de Bulgaria acusó en rebeldía a tres nacionales rusos de haber atentado en 2015 contra la vida de ciudadanos búlgaros —entre ellos Emilian Gebrev— mediante envenenamiento con un compuesto fosfororgánico.El Gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron dos muertos en un almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por "absurdas" y las atribuye a una política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la "mano de Estados Unidos".Por su parte, el presidente checo, Milos Zeman, desveló el 25 de abril que los informes de inteligencia de su país no contenían ninguna prueba o evidencia de la implicación de presuntos agentes rusos.

