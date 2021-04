https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111665235.html

El Supremo israelí congela el nombramiento instigado por Netanyahu de nuevo ministro de Justicia

TEL AVIV (Sputnik) — El Tribunal Supremo israelí congeló temporalmente por la noche el nombramiento del miembro del Likud, Ofir Akunis, como ministro de... 28.04.2021, Sputnik Mundo

El nombramiento de Akunis sucedió el 27 de abril por la noche en una reunión del Gabinete marcada por los gritos entre los ministros del Likud, de Netanyahu, y los del partido Azul y Blanco, liderado por el socio de Gobierno, Benny Gantz, según relató el canal nacional de televisión, Kan.Al promover a Akunis como ministro de Justicia el fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, dijo durante la reunión que el bloque del Likud estaba vulnerando una ley cuasi constitucional aprobada el año pasado por Netanyahu y Gantz, que reserva el puesto de ministro de Justicia a un candidato respaldado por Azul y Blanco.El Tribunal Supremo indicó que Akunis no puede desempeñar el cargo hasta que la corte lo decida y que, mientras tanto, el puesto continuará vacío.Netanyahu y Akunis tienen hasta este 28 de abril para justificar por qué creen que el último debe ser ministro de Justicia, a pesar de la violación del acuerdo que el Likud tiene con Azul y Blanco.El Gabinete se reunió virtualmente este martes 27 por la tarde para discutir la vacante en el Ministerio de Justicia desde principios del mes de abril. Benny Gantz, quien también es ministro de Defensa, solicitó ocupar el cargo, pero los miembros del Likud en el Gabinete votaron en contra y no prosperó su petición.Entonces Netanyahu propuso a Akunis, hombre de su confianza, como candidato, desafiando la advertencia de Mandelblit sobre la ilegalidad del paso.El primer ministro no ha permitido avanzar en el nombramiento de un ministro de Justicia durante meses. Sus críticos lo acusan de intentar debilitar al sistema de justicia durante su proceso judicial (Netanyahu está siendo procesado en tres causas, por corrupción, soborno y abuso de confianza, cargos que rechaza), con la esperanza de promover a un ministro de Justicia afín a su causa.

