Vídeo: una 'tortuga ninja' expulsa de su charca a unos leones

Un empleado de la reserva natural de Kruger, en Sudáfrica, fue testigo de una escena surrealista cuando una atrevida tortuga salió de la nada y ahuyentó a unos... 27.04.2021, Sputnik Mundo

El autor del vídeo, Reggi Barreto, contó que sus huéspedes y él llegaron al área para observar cómo los leones daban caza a los potros de cebra, pero, de repente, presenciaron una persecución totalmente inesperada. Las divertidas imágenes muestran cómo la pequeña pero valiente tortuga se acerca a pocos centímetros de los dientes afilados del depredador, interrumpiendo su pacífica fiesta de té. Por su parte, el animal, totalmente confundido, no sabe cómo reaccionar ante la diminuta criatura y opta por abandonar el lugar.El vídeo no dejó indiferentes a los usuarios de YouTube. "No estoy en peligro, yo soy el peligro. La tortuga"; "puede que seas el rey de la selva, pero yo soy el rey de esta charca"; "pero, ¿cómo puede nadar con un par de pelotas tan grandes?", comentaron a raíz de broma.

