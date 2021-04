https://mundo.sputniknews.com/20210427/un-lector-de-labios-confirma-un-comentario-de-isabel-ii-en-la-boda-de-su-nieto-de-hace-10-anos-1111643323.html

Un lector de labios confirma un comentario de Isabel II en la boda de su nieto de hace 10 años

Un lector de labios confirma un comentario de Isabel II en la boda de su nieto de hace 10 años

En 2011 la reina reunió a varios miembros de la familia real para celebrar la boda de su nieto Guillermo y de Kate Middleton. La ceremonia "fue excelente"... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T18:10+0000

2021-04-27T18:10+0000

2021-04-27T18:10+0000

estilo de vida

familia real británica

gente

kate middleton

príncipe guillermo

boda

isabel ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108791/47/1087914799_0:118:2192:1351_1920x0_80_0_0_cb8370117093de9e4e605cb6a4be68ac.jpg

La reina y el príncipe Felipe eran los abuelos más contentos del mundo cuando los novios se dieron el sí quiero. La gran boda real tuvo lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, con miles de invitados especiales y famosos.Todo estaba perfectamente planeado, pero la pareja quiso aportar una serie de toques personales en las tradiciones oficiales, como la conducción en un auto decorado por sus amigos. Tanto los miembros de la familia real como los británicos estaban muy felices y emocionados.Pero la segunda esposa del príncipe Carlos, Camilla, se mostró más positiva. "Todo salió muy bien", agregó. "Muy bien", respondió Isabel.El lector de labios volvió a ver las imágenes de Kate y Guillermo mientras daban su paseo en carruaje por Londres, saludando a los británicos que habían esperado horas y horas para verlos."¡Espero recordarlo... Es una locura, es una locura! ¡Oh, Dios mío... muy fuerte aquí (poco claro) estas personas están aplaudiendo!", explica Guillermo. "¿Aplaudieron?", pregunta Kate. Más tarde, su esposo se volvió hacia ella. "Pareces feliz", resaltó.Después de la ceremonia oficial, la pareja se reunió con su familia y amigos para una comida en el Palacio de Buckingham. Luego tuvieron una recepción nocturna, y según los asistentes fue una noche para recordar. Las fuentes afirman que el momento más destacado de la velada llegó cuando la pareja se dirigió a la pista de baile para cantar y bailar la canción de Grease You're the one that I want. "Se quedaron de pie tomados de la mano en medio de la pista de baile sonriendo, y, inmediatamente, los primeros compases de la canción resonaron", recuerda uno de los invitados citado por el periódico Mirror. "La reacción fue simplemente brillante. Todos empezaron a aplaudir al ritmo de la música", agregó.Este 29 de abril Kate y Guillermo celebran su décimo aniversario de boda, lo que significa que la duquesa de Cambridge ha llegado al final de su primera década de vida real. En ese tiempo han tenido tres hijos: el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis.Además, los esposos se han dedicado a sus deberes reales. Guillermo ha tomado la iniciativa en el tema del medio ambiente, mientras que Kate se ha centrado en la educación de sus hijos. Junto con el príncipe Harry, también han llevado a cabo una labor increíble en el ámbito de la salud mental."Guillermo y Kate han pasado 10 años de matrimonio y se han enfrentado a deberes reales sin una sola queja", asegura el experto real Duncan Larcombe, citado por la revista OK. "Como cualquier pareja, han tenido sus altibajos, peleas y tensiones. Pero su compromiso con la reina y con este país ha sido inquebrantable, y la controversia sobre la salida de Meghan y Harry del Reino Unido ha hecho que eso esté más claro", enfatiza.Larcombe también reveló que Kate y Guillermo planean celebrar el aniversario con sus hijos. Al mismo tiempo, la reina posiblemente quiera celebrarlo de una manera especial. "Una cena de aniversario o una recepción es obviamente imposible debido a la pandemia de COVID-19. Y tampoco creo que la reina le otorgue nuevos honores o títulos a la pareja", explica.

https://mundo.sputniknews.com/20210320/el-pequeno-percance-que-sufrio-la-reina-isabel-ii-en-su-boda-1110226485.html

https://mundo.sputniknews.com/20200526/el-secreto-de-los-3-anillos-de-kate-middleton-1091536224.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, gente, kate middleton, príncipe guillermo, boda, isabel ii