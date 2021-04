https://mundo.sputniknews.com/20210427/tu-puerta-tiene-hilos-de-pegamento-cuidado-podrias-estar-siendo-vigilado-por-ladrones-1111629367.html

¿Tu puerta tiene hilos de pegamento? ¡Cuidado! Podrías estar siendo vigilado por ladrones

¿Tu puerta tiene hilos de pegamento? ¡Cuidado! Podrías estar siendo vigilado por ladrones

El nuevo truco de los delincuentes para marcar las casas con trampas y saber cuánto tiempo pasa vacío es más difícil de percibir que la que se utilizaban hasta... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T13:38+0000

2021-04-27T13:38+0000

2021-04-27T13:38+0000

españa

ladrones

robo

ocupación

policía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1111630421_0:3:990:560_1920x0_80_0_0_bad18af5d3a04131e65b67a2cd9bd461.jpg

La Policía Nacional ha detectado un nuevo truco utilizado por los ladrones para saber si un hogar está habitado o no y poder así entrar a robar o a proceder a ocuparlo. Así lo han manifestado los agentes en su cuenta oficial de Twitter, junto a varias fotografías que ilustran la técnica. Se trata de unos hilos transparentes de pegamento o silicona que se colocan entre el cerco de madera y la propia puerta. De este modo, si el inquilino abre, el hilo se despegará y los delincuentes sabrán que no es un lugar factible para realizar sus maniobras porque sus inquilinos no están ausentes.Tal y como manifiestan los agentes, el nuevo truco es más difícil de detectar que el que se utilizaba anteriormente con los testigos de plástico, ya que estos se caían al suelo y eran más fáciles de percibir por el dueño de la casa. Si la tira estaba en el suelo o, sencillamente, había desaparecido, el ladrón sabría que hay movimientos en ese domicilio.Según informan fuentes policiales, una simple llamada o aviso a la Policía podría alertar de que tu zona está siendo sondeada por ladrones, aunque algunos ciudadanos han manifestado en redes sociales críticas hacia la institución policial porque consideran que, aunque se alerte a la Policía, esta no actuará: "Y si te lo encuentras, llamas a la policía ¿y ésta que hace? ¿Te pone una pareja allí las 24h? ¿O te dice, si no ha ocurrido nada, no podemos hacer nada?", exclama un usuario.

https://mundo.sputniknews.com/20210416/cae-la-banda-de-las-top-model-las-ladronas-que-vestian-de-lujo-para-robar-en-madrid-1111241458.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ladrones, robo, ocupación, policía