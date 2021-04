https://mundo.sputniknews.com/20210427/torrelodones-el-pueblo-que-demostro-como-romper-el-bipartidismo-en-la-comunidad-de-madrid-1111307085.html

Torrelodones, el pueblo que demostró cómo romper el bipartidismo en la Comunidad de Madrid

Antes de que Podemos y Ciudadanos colorearan el mapa político español, Torrelodones ya había roto a pequeña escala los moldes del bipartidismo. Esta localidad

Antes de que Podemos y Ciudadanos colorearan el mapa político español, Torrelodones ya había roto a pequeña escala los moldes del bipartidismo. Esta localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, con unos 23.000 habitantes, terminó con el mandato del Partido Popular gracias a una asociación independiente que se creó contra un pelotazo urbanístico. La imagen utópica de que la unión hace la fuerza tiene en este municipio, a 29 kilómetros de la capital, un ejemplo asentado: desde su fundación, en 2007, ha ganado tres elecciones con un programa que ellos definen como "transversal".Vecinos por Torrelodones (Vxt), que es como se llama este colectivo mutado en partido político, alcanzó cuatro concejalías en su primera incursión. En 2011 subieron a nueve, logrando la alcaldía con el apoyo del PSOE. Y en 2015 y 2019 la ha mantenido con mayoría absoluta, a pesar de los obstáculos y la proliferación de tonalidades en cada pleno: Vox y Ciudadanos también tienen presencia en un Ayuntamiento con tendencia conservadora. No es de extrañar. Este municipio repartido entre las dos orillas de la autopista en dirección a La Coruña goza de una posición favorable. Con un núcleo urbano conocido como pueblo y otro residencial, disgregado, apodado la colonia, Torrelodones se alza entre las localidades más ricas de España: en 2018, la renta per cápita era 54.123 euros, según las cifras de la Agencia Tributaria recogidas por Europa Press. Además, el paro se sitúa por debajo del 7% (menos de 1.000 personas) mientras la tasa nacional ronda el 16%.Unos datos que allanan el camino, pero no evitan obstáculos. A pesar de la bonanza económica y la tranquilidad del enclave, cuya actividad es meramente terciaria, Vecinos por Torrelodones ha sido noticia en los últimos años por las demandas recibidas del ejecutivo anterior. El grupo Popular, acostumbrado a ostentar el poder ininterrumpidamente, hostigó con dureza a la primera responsable del colectivo, Elena Biurrun. Unas grabaciones mostraron el intento de chantaje de Ángel Viñas a la edil por unos supuestos sobrecostes: Biurrun, que inició esta singladura después de posicionarse en contra de aquel proyecto inmobiliario en zona protegida (un complejo de 1.536 viviendas y un campo de golf en terreno "de alto valor ecológico") y de conseguir paralizarlo, se retiró en 2019. Se aplicó el límite de ocho años de mandato fijado en el partido. En declaraciones con El País, afirmaba, en referencia a la lucha con la oposición y esas actitudes tachadas de "mafiosas": "Entrar en política tiene un coste grande, también en lo personal. Estos ataques judiciales tienen la intención de desgastarte. Con el tiempo me he ido acostumbrando a lidiar con ello pero es una carga". Quien tomó el relevo es Alfredo García-Plata, que atiende a Sputnik en su despacho. Se divisa la Plaza de la Constitución y la Calle Real, una coqueta avenida peatonal. Y sobresale la bandera nacional, bastante común en los balcones. El alcalde dio un paso adelante sin planteárselo demasiado: participaba como afiliado, pagando una cuota mensual y acudiendo a las reuniones, cuando pidieron un sustituto y se decidió. "Siempre me ha gustado hablar con la gente, relacionarme, pero no tenía mucha proyección. Antes de las elecciones, que ya salía en los carteles, no me conocía nadie", expone con humor quien nació hace 51 años en Badajoz y se instaló en esta localidad en 2001.Talante que les ha ayudado para nutrirse de distintas posturas enfrentadas y para atraer a una población que en pocos años se ha multiplicado y ha descendido su media de edad (ahora roza los 40 años, según la base de la Comunidad). García-Plata, además, considera su puesto muy distinto al similar en otras esferas más altas como la política autonómica o la local. "Veo la libertad y la independencia de no deber nada a nadie. Solo actuamos en base al bien común del municipio, no de unas siglas. No estamos para nada condicionados", esgrime.García-Plata piensa que la gente apoya la labor "continuista" de Vecinos por Torrelodones y la cercanía. "No tenemos un tejido empresarial o industrial propiamente dicho. Vivimos del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y tiene una de las rentas más altas de Madrid. Pero estamos trabajando muy estrechamente con los comercios. Es un municipio muy grato de gestionar, que te permite hacer muchas cosas, tener ideas y ponerlas en práctica", indica, con un programa cuyos planes están ideados hasta 2025 y se basan, fundamentalmente, en crear una "ciudad-jardín" amable con los niños y con el medio ambiente. Sin meterse en las decisiones de otras formaciones, García-Plata lamenta la crispación actual, enfatizada por la cita del 4 de mayo. "Me disgusta mucho la polarización. No veo más que estrategia y la verdad es que no me gusta. Creo que hace falta más confianza y me hubiera gustado ver un compromiso a nivel estatal o autonómico", cavila, entrando al trapo en dos asuntos que implican al grupo: uno es ese ambiente hostil, caciquil, que se encontraron: "Miras eso y dices: 'buf, no me meto', pero era una oportunidad de darle la vuelta, de rebajar ese escenario en que todo valía por un sillón". Y el otro tema es entre cómico y sorprendente: Vecinos de Torrelodones fue la primera formación a la que se unió Toni Cantó en Madrid. Se afilió para luchar contra los abusos del PP, con el que iba a presentarse en las elecciones autonómicas antes de que el Tribunal Superior anulase su participación por incumplir las normas. No consiguió acta de concejal y pasó por UPyD (Unión, Progreso y Democracia) o Ciudadanos. En este pueblo fueron quizás los primeros testigos de un caso de transfuguismo y García-Plata se ríe con la historia: "Me llama la atención", contesta con sorna, sin emitir más juicios.Al alcalde no le sale hacer predicciones sobre las próximas elecciones, pero sí lanza una crítica a la convocatoria. "A nosotros nos perjudica, porque retrasa todo dos meses. Un tiempo muy valioso. Lo digo de forma interesada. Pero luego, que la gente vote lo que vote nos da igual. Nosotros seguimos tendiendo las manos a todos, centrándonos en propuestas y empeñados en superar el COVID", sentencia. En Torrelodones, de hecho, el virus les ha puesto en alerta recientemente. Los primeros meses se libraron del drama que sacudió el país, pero después de Navidades "y las celebraciones en casas", empeoró hasta el punto de estar cerrado perimetralmente.En la calle, muchos lo arropan. A pesar de que es complicado pillar por la mañana a residentes (muchos se desplazan a diario hasta otros puntos de la Comunidad para trabajar), algunos resaltan su mandato. "Es un partido muy dedicado a la localidad, de carácter técnico… Se les puede hacer muchas críticas, pero la línea de trabajo no es para el partido sino para el pueblo", dice María, una vecina de 57 años, alabando que acaba de dejar el coche gratis en un aparcamiento gracias a una decisión municipal. "La gente se cansa. Y cuando no se obtiene lo que se quiere, aunque tengas una idea, puedes cambiar. Por probar. A ver si hay otros más fuertes. Se puede pensar en otras personas que pueden ser más eficaces", señala Pilar Romero, de 79 años, convencida de que la "horrible" realidad conllevará a la coalición de partidos. Rabia Ettahri, marroquí de 58 años que lleva casi media vida aquí, se queja: "No ayudan a los autónomos", exclama quien tiene una empresa de limpieza y prefiere al PP. De momento, en esta localidad de la sierra de Madrid, la gaviota ha perdido su nido. Y el azul conservador se ha desteñido: ahora luce más claro, ligado al logo de esta asociación vecinal pionera en romper la disyuntiva bicolor.

