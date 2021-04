https://mundo.sputniknews.com/20210427/robo-mas-de-10-millones-de-dolares-en-europa-y-en-argentina-cae-preso-por-amor-1111642584.html

Robó más de 10 millones de dólares en Europa y en Argentina cae preso por amor

Robó más de 10 millones de dólares en Europa y en Argentina cae preso por amor

Esta es la historia de un hombre montenegrino, un ladrón de joyas que tiene en su haber robos millonarios en Europa, que es parte de una banda criminal buscada... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T17:21+0000

2021-04-27T17:21+0000

2021-04-27T17:21+0000

estilo de vida

internacional

robo

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106184/24/1061842414_28:0:872:475_1920x0_80_0_0_d186f72d6b0627f367c70f1e7b18b316.jpg

Se hacen llamar Pink Panthers en alusión a la película de Blake Edwards, La Pantera Rosa (por su nombre en inglés), en la que el protagonista es un ladrón que intenta robar el diamante más valioso del mundo. Al grupo criminal se le adjudican golpes millonarios en joyerías de toda Europa. Pink Panthers: ¿cuánto robaron?A Bogic se lo recuerda por participar, entre otros, en ese robo en Cannes. Según el diario francés Libération, uno de los cómplices de Begic fue detenido. Cometió un error que lo llevó tras las rejas: en un bar situado a pocos metros de la joyería bebió una gaseosa y su ADN quedó en el sorbete de plástico. Fue apresado poco después en Ámsterdam, capital de los Países Bajos.En cambio, Begic escapó. En ausencia fue condenado en ausencia en Francia a la pena de 15 años de cárcel. Según consignó el diario argentino La Nación, en 2016 habría ingresado por la Triple Frontera a Argentina con un documento ucraniano a nombre de Tymoffi Ivanenko.¿Quién es Begic? Begic vivía desde hace al menos dos años en un moderno departamento en Núñez con su esposa y dos hijos, llegó a estar diez días sin salir, por mantener un bajo perfil. Casi nadie sabía que ese hombre de 46 años que se hacía llamar Eduardo René Díaz era un experto ladrón buscado en el mundo. "No era de moverse mucho. Pero cuando decidía salir del edificio donde vivía se ausentaba por un par de días", dijo a La Nación un detective policial.Los detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) lo detuvieron en la calle en la mañana del 21 de abril, justo después de que saliera del edificio y comenzara a caminar; lo esposaron y subieron a un automóvil.Cuando fue sorprendido por los detectives, el ladrón de joyas tenía en su poder 57.600 pesos argentinos, 870 euros, 2.134 dólares, 2.000 guaraníes (3.800 dólares en total) y dos teléfonos celulares.Según La Nación, los policías habían permanecido en guardia día y noche por más de una semana. Hace 18 meses que estaban tras sus pasos, intercambiando información con sus colegas italianos."En la Argentina se reencontró con su mujer, a la que habría conocido en Italia. Ella volvió a la Argentina y aquí se reencontraron. A partir de esa investigación aportada por colegas italianos comenzamos a seguir sus rastros en el país", explicó un detective al periódico argentino.No hay registro de un trabajo formal o informal de Begic en la Argentina. Su mujer tendría negocios vinculados con el rubro de los cosméticos. "No existe ningún indicio de que haya protagonizado algún hecho delictivo en la Argentina. Tampoco se conoce la existencia de algún plan criminal. Tenía un bajo perfil y no llamaba la atención", agregó el detective consultado.

https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111482000.html

https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111467965.html

https://mundo.sputniknews.com/20210416/cae-la-banda-de-las-top-model-las-ladronas-que-vestian-de-lujo-para-robar-en-madrid-1111241458.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internacional, robo, argentina