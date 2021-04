https://mundo.sputniknews.com/20210427/por-que-bolivia-apoya-a-pedro-castillo-como-presidente-de-peru-1111616791.html

¿Por qué Bolivia apoya a Pedro Castillo como presidente de Perú?

Los pueblos aymaras y quechuas que viven en Bolivia y Perú se mantienen unidos, lo cual ayuda a explicar el apoyo mayoritario que tiene el candidato a la... 27.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

movimiento al socialismo (mas)

pueblos indígenas

evo morales

reportajes

opinión y análisis

En Perú, la militancia de Pedro Castillo recibió con beneplácito el apoyo público expresado por el expresidente Evo Morales (2006-2019) hacia el candidato presidencial. Esto dejó entrever que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Perú Libre, partido de Castillo, actualmente traman un vínculo, sustentado en similares visiones de Estado y de Gobierno. Un programa compartido, que el profesor de Cajamarca comenzaría a aplicar el próximo 28 de julio si gana la presidencia, como vaticinan las primeras encuestas.¿Cuáles son los motivos de Bolivia para apoyar a Castillo? Para develarlo, Sputnik conversó con parlamentarios, tanto del lado peruano como boliviano, quienes compartieron sus experiencias y expectativas ante esta nueva oportunidad de acercarse —aunque sea temporalmente— al viejo sueño de construir una Patria Grande en América Latina.Abel Reyes Cam fue elegido congresista por Huánuco, en el centro de Perú. "Cuando Evo Morales llegó a la presidencia, fue un fenómeno en toda América Latina", dijo a Sputnik.Reyes Cam resaltó "el cambio que ha creado Morales en su país siendo presidente del primer Gobierno indígena en el mundo. Ha sido revolucionario, porque eso ha cambiado las mentes. Por ejemplo, ahora se cree que un profesor, rondero, agricultor y campesino como Castillo puede transformar el país".Estar como BoliviaEl congresista electo destacó que durante la campaña, cuando tocaba explicar la propuesta de Perú Libre a la población, les servía enormemente poner como ejemplo lo acontecido económicamente en Bolivia desde 2006.Reyes Cam recordó que "antes de Morales, Bolivia siempre había sido el ejemplo negativo de Latinoamérica. Se decía: 'Si seguimos así, vamos a estar peor que Bolivia'".Para lograr este cambio estructural, Castillo postula la realización de una Asamblea Constituyente, que escriba una Constitución para dejar atrás a la actual, vigente desde 1993, cuando Alberto Fujimori (1990-2000) enraizó el neoliberalismo en Perú."A través de la nacionalización de minas, yacimientos de gas y de petróleo se van a recaudar millones de soles, con los cuales podremos acceder a las herramientas necesarias para lograr nuestra independencia, nuestra soberanía", dijo Reyes Cam.El congresista electo, de 36 años, tiene una hija. Estudió Administración de Negocios Internacionales en el Instituto de la Asociación de Exportadores, en la ciudad de Lima. La mayoría de su familia está en las fuerzas militares o policiales. Él no siguió en este rubro, en parte porque se le detectó ataxia espinocerebelosa, enfermedad que progresivamente genera dificultades en la locomoción y el habla. Su madre falleció en 2014, también con ataxia.El rol de los pueblos quechuas y aymarasAdolfo Mendoza es sociólogo, fue senador del Estado Plurinacional por el MAS (gestión 2010-2014) y actualmente preside el Parlamento Andino.Para entender el ascenso de Pedro Castillo, fundamentalmente en las áreas rurales, es indispensable tomar en cuenta que en Perú, Bolivia y Chile viven pueblos indígenas que habitaban un mismo territorio, el Tawantinsuyu, hasta que fue diezmado por la invasión de la corona española, en el siglo XVI. A esto se sumó la posterior imposición de límites republicanos, durante el siglo XIX.Además de compartir idiomas y religión, no es extraño que estos pueblos originarios coincidan en sus perspectivas políticas. Este factor ayuda a explicar las similitudes entre las propuestas del MAS y de Perú Libre, ambas con apoyo mayoritario en sectores campesinos indígenas de sus respectivos territorios."Perú, Bolivia y Chile comparten una zona de comunidades quechuas y aymaras. La frontera formal no evita que tengan un contacto fluido y en muchos casos personal, en términos de parentesco", explicó Mendoza a Sputnik.Y evocó conceptos del investigador brasileño Cassio Ribeiro: "Estas fronteras indígenas son evidentemente distintas de la lógica formal del funcionamiento de los Estados".Parecidos programáticosPara Mendoza, los parecidos entre el MAS y Perú Libre se expresan en el programa de gobierno de Castillo. "Su organización política ha generado un conjunto de propuestas, como convocar a la Asamblea Constituyente en Perú, trabajar los derechos de la Madre Tierra, garantizar el acceso a la salud, reformular el sistema educativo", enumeró el presidente del Parlamento Andino.De esta manera, Perú Libre plantea "pasar del modelo primario exportador hacia un modelo distinto de extractivismo, que permita la industrialización del país. Esto significa nacionalización", dijo Mendoza. En este sentido, evidenció que "hay un conjunto de coincidencias con el programa de la revolución democrática cultural en Bolivia".Y afirmó: "Hay coincidencias en términos de identidad de lo nacional popular plural. Hay una coincidencia programática y hay también una coincidencia coyuntural, que se expresa en la lucha contra el neoliberalismo y en la intención de construir un Estado Plurinacional, sobre una nueva Constitución".La supremacía de CastilloLas primeras encuestas dan una ventaja de más del 10% a Castillo por encima de su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Ella es hija de Alberto Fujimori, a quien —de alcanzar la Presidencia— ya avisó que indultará. Además, se comprometió a defender la Constitución creada por su padre en 1993.El amplio rechazo de la población al apellido Fujimori marca otra ventaja para Castillo, cuyo apoyo rondaría el 42%, ante el 31% que tendría Keiko. Pero mucho no se puede confiar en las encuestas, las cuales para la primera vuelta, el 11 de abril pasado, no habían previsto el triunfo del profesor. Se espera que demuestren un mejor desempeño el próximo 6 de junio."También vemos que está creciendo el apoyo a Castillo de una manera bastante rápida", dijo. Y agregó: "Nos identificamos por supuesto con él. Será nuestro aliado. Estará entre los presidentes sudamericanos que buscan el cambio y la transformación en sus países".El diputado de Cochabamba sostuvo que si el pueblo de Perú decide nacionalizar sus recursos "obtendrá buenos resultados. Los hermanos peruanos tienen recursos naturales, sin embargo la explotación minera y demás está en manos de extranjeros, que están lucrando de aquello"."Las políticas que hemos aplicado tienen resultados para el pueblo boliviano. Entendemos que los cambios totalmente estructurales, que vendrían a través de una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los recursos, también funcionarían en nuestro hermano país de Perú", aseguró.

perú

