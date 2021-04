https://mundo.sputniknews.com/20210427/perro-cimarron-la-raza-uruguaya-que-apasiona-y-gana-premios-en-europa-1111641341.html

Perro cimarrón, la raza uruguaya que apasiona y gana premios en Europa

Uruguay es ese pequeño país sudamericano conocido en todo el mundo por su carne, sus futbolistas y los discursos de su expresidente José Mujica. Sin embargo... 27.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

zoología

perros

hungría

uruguay

La importancia del perro cimarrón en la cultura y la historia de Uruguay es tal que es difícil encontrar un uruguayo que no pueda identificarlo. Pero para el resto del mundo, es necesario decir que se trata de un perro "de talla mediana, fuerte, compacto, musculoso y ágil; algo más largo que alto", según lo describe un documento académico elaborado por los investigadores en genética animal de Uruguay y España C.Silveira, G.Fernández y C.Barba.El mismo documento describe al perro cimarrón como "un animal de temperamento sagaz, tranquilo y de gran coraje cuando decide su ataque". Eso sí, aclara que los cimarrones ladran "únicamente cuando existen motivos".Perros cimarrones: ¿de dónde son?Los expertos todavía especulan con el verdadero origen de la raza, aunque se cree que puede haber surgido a partir de la cruza entre mastines y lebreles, ambos introducidos por los españoles durante la conquista de Sudamérica.Las características de los perros cimarrones los hicieron una raza típica en el campo, especialmente para el cuidado de ganado y protección de predios. De hecho, vivían a sus anchas en las vastas praderas que componen el actual Uruguay y, durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, ya servían como escenario para la incipiente producción ganadera.La raza uruguaya se ganó poco a poco el corazón de los europeos, allá son vistos como buenos ayudantes en el cuidado del ganado y como mascota de compañía. En Facebook, por ejemplo, existe desde 2016 una página denominada Cimarron Uruguayo Europe, que recopila imágenes e información de los diferentes criadores de cimarrones en países europeos. La página sigue de cerca las vicisitudes de perros cimarrones en España, Francia, Alemania, República Checa y Hungría, entre otros.La página de Facebook no solo se limita a compartir fotografías enviadas por los criadores sino que constituye una verdadera comunidad de fanáticos de la raza nacida en Uruguay. Cada fin de año, por ejemplo, escoge a los mejores cimarrones del año en diferentes categorías por edad o sexo, además de galardonar al mejor criadero de cimarrones de toda Europa.La comunidad de amantes europeos de los cimarrones uruguayos también sirve para encontrar adoptantes a cachorros de perros cimarrones que son ofrecidos por los criaderos (muchos de los cuales suelen criarlos por un tiempo determinado) o incluso para hallar posibles parejas para machos o hembras en edad de reproducirse.Hungría es de los países en los que la pasión por los cimarrones parece destacarse. En Budapest se ubica De la Patria Celeste, un criadero con un nombre muy uruguayo que promociona a estos perros entre los húngaros."Si quieres un perro de familia real que se encargue de todo y de todos con un corazón puro ¡no lo dudes!", afirma en una de sus publicaciones en Facebook.El cimarrón es presentado por el criadero como "el perro todoterreno de América del Sur" y es destacado como "perro pastor, de servicio, de compañía y de familia". Sus criadores aseguran que el cimarrón es "incansable en el deporte y el trabajo" y que "respeta a todos, desde los jóvenes hasta los ancianos".También en Hungría se encuentra el Cerberus Illusion, un criadero dirigido por Gabriella Hurtos y que ostenta ser el criadero mejor rankeado entre 2018 y 2020, además de contar con perros ganadores en varios concursos de cimarrones que se realizan en Europa.A pesar de los galardones, el criadero aclara que sus perros "no son solo perros de exhibición; todos son perros guardianes en nuestra propiedad y están entrenados en obediencia, truco, rastreo y/o protección".

hungría

uruguay

