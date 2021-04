https://mundo.sputniknews.com/20210427/no-todo-es-poner-multas-agentes-espanoles-cortan-el-trafico-para-salvar-a-una-familia-de-patos-1111621497.html

"No todo es poner multas": agentes españoles cortan el tráfico para salvar a una familia de patos

"No todo es poner multas": agentes españoles cortan el tráfico para salvar a una familia de patos

Al menos 10 patitos bebés seguían a su mama pato andando por la calzada de un municipio riojano. Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que cortar el tráfico... 27.04.2021, Sputnik Mundo

españa

pato

animales

la rioja

guardia civil de españa

Es habitual ver agentes de la Guardia Civil en las carreteras españolas debido a los toques de queda y a las restricciones de movilidad impuestas por las comunidades autónomas durante la crisis sanitaria, pero el caso que te vamos a contar ha llamado especialmente la atención a los conductores que se encontraban en la N-232 a su paso por La Rioja.Los conductores han tenido que parar sus vehículos siguiendo las indicaciones de los agentes de tráfico para dejar pasar a una familia de patos. Sucedió el lunes 26 de abril a la altura del kilómetro 399, en el término municipal de Recajo, en La Rioja. Al menos 10 patitos bebés seguían a su mama pato andando por la calzada.Para evitar que la familia de palmípedos muriera atropellada, la Guardia Civil procedió a cortar la circulación en ambos sentidos. No fue hasta que llegaron a una zona segura cuando decidieron restablecer el tráfico. "A veces una jornada de servicio nos hace vivir situaciones singulares", escribió la Guardia Civil en la publicación de Twitter donde colgaron el vídeo. Los ciudadanos, aunque que no han salido de su asombro, no han dudado en aplaudir su acción.

la rioja

