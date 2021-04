https://mundo.sputniknews.com/20210427/el-mensaje-de-pepe-mujica-a-peru-para-evitar-el-fujimorismo-1111649670.html

El mensaje de Pepe Mujica a Perú para evitar el fujimorismo

El expresidente uruguayo José Mujica reclamó a los partidos progresistas de Perú "juntarse, juntarse y juntarse" para apoyar la candidatura de Pedro Castillo... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27

2021-04-27T19:51+0000

2021-04-27T19:51+0000

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

josé mujica

uruguay

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) no es de esos políticos que evitan involucrarse en causas políticas. Además de ser protagonista del debate político en su país desde hace más de veinte años, Mujica siempre encuentra espacio para dar su apoyo a dirigentes o candidatos progresistas de otros países sudamericanos.Con la segunda vuelta electoral en Perú pactada para el próximo 6 de junio, Mujica no dudó en aceptar un requerimiento para dar su parecer sobre el futuro político de los peruanos, reclamar por una unión entre las izquierdas en el país sudamericano y señalar la importancia de evitar un retorno al fujimorismo con una posible victoria de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)."Un saludo a los compañeros socialistas de Perú y a todos los que tienen una definición progresista frente a la marcha de su futuro destino", lanzó Mujica en un vídeo que grabó desde la chacra en la que vive en las afueras de Montevideo, capital de Uruguay.Mirando a la cámara, el exmandatario hizo un "llamado de un viejo luchador social" para los peruanos ante lo que calificó como "un problema eterno" de la política: "Que las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses".Si bien Mujica no nombró explícitamente al candidato de Perú Libre, el izquierdista Pedro Castillo, el líder uruguayo hizo una recomendación con la intención de lograr unidad entre los sectores progresistas peruanos y dejar de lado los eternos debates ideológicos.El exlíder guerrillero de Uruguay, que en procesos electorales anteriores dio su respaldo a Verónika Mendoza —que con su partido Juntos por el Perú no logró alcanzar la segunda vuelta— evitó dar una opinión sobre Castillo pero pidió a "a los compañeros socialistas" de Perú tener "un grado de apertura" para apoyar "la candidatura más progresista" en los comicios de junio de 2021.Ese respaldo es, según Mujica, fundamental para que los peruanos enfrenten "el terrible dilema que tiene Perú por delante: volver a caer en el rumbo fujimorista".Entrevistado por Sputnik en abril, Mujica se había mostrado sorprendido "por la atomización que hay en Perú" y deslizó la importancia de una coalición de corte progresista. "¿La fuerza medianamente progresista y un poco de centro no podrán conformar un algo?", se preguntó el líder político.Mujica había remarcado en esa oportunidad que "lo más importante es la suerte del pueblo más humilde" porque en Perú "hay una deuda social enorme". En ese sentido, apuntó que "sería bueno que un gobierno progresista ayudara a mitigar esas diferencias sociales tan fuertes que hay en Perú"."Es un ruego en nombre de tanta gente que ha luchado, que tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar a todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad", planteó el expresidente uruguayo en el final del vídeo.Mujica también tiene su favorita en ChileEl respaldo a una opción progresista en Perú no fue el único apoyo brindado por el uruguayo en abril. El lunes 26, el Partido Comunista de Chile divulgó un vídeo en el que Mujica manifiesta su apoyo a Irací Hassler, candidata a alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, en Santiago de Chile, de cara a las elecciones municipales del 15 y 16 de mayo.También desde su chacra, Mujica saludó a Hassler, a pesar de que todavía no tuvo la oportunidad de conocerla, según confesó. El uruguayo le deseó éxito a Hassler y la respaldó como "alguien que se acuerde de los más débiles en la sociedad fragmentada y pueda ayudar en la peripecia y el devenir del pueblo chileno".Además de integrante del Partido Comunista de Chile, Hassler es economista y se desempeña como concejala de la comuna de Santiago. La campaña de Hassler está basada en lo que denominó "Alcaldía Constituyente", un proceso de participación ciudadana con el que, a espejo del proceso constituyente que atraviesa Chile, los vecinos de la comuna de Santiago acerquen propuestas.

