Apple lanza una nueva gran actualización de iOS y preocupa a Facebook

Apple lanza una nueva gran actualización de iOS y preocupa a Facebook

Apple lanzó una nueva actualización para iOS, la 14.5. Supone un cambio en la política de privacidad, y brinda a los usuarios del iPhone más control sobre las... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T14:50+0000

2021-04-27T14:50+0000

2021-04-27T15:33+0000

tecnología

facebook

apple

actualizaciones

privacidad

iphone

Con esta nueva actualización, los iPhone controlan el seguimiento que hacen las aplicaciones de terceros. Por primera vez, los usuarios podrán optar por permitir o no que las apps que descarguen rastreen su actividad fuera de ella.Por ejemplo, si no permites que la aplicación de Facebook te analice, cuando busques en el navegador web algún producto, la empresa de Zuckerberg no podrá mostrarte anuncios con aquello que estuviste buscando en otro sitio. Para ello, al entrar en la app Apple mostrará una ventana desde donde permitir o no dicho rastreo.La ventana ofrece dos opciones: Solicitar a la aplicación que no rastree o Permitir rastrear. Si eliges la primera opción, estos programas no podrán seguir tu comportamiento en otras aplicaciones que hayas instalado en tu dispositivo, lo que evita que tus datos se compartan con anunciantes y terceros.Además, esta ventana emergente te mostrará por qué la aplicación o programa en cuestión quiere tus datos. Por ejemplo, una de ellas podría aclarar que obtendrás una mejor experiencia publicitaria si permites el seguimiento. Cuando desactives el seguimiento, todos los anunciantes verán una cadena de ceros que asegurará que no compartes datos desde tu iPhone o iPad con el resto del mundo. Cada iPhone tiene su propio identificador, y proporciona a los anunciantes información sobre lo que te interesa. Se parece, en este sentido, a las cookies de terceros que se utilizan en los navegadores web, pero funciona en las aplicaciones y los servicios de un dispositivo. Ambos identificadores pueden permitir a los anunciantes detectar las pulsaciones en tu pantalla, las descargas y las compras dentro de las apps. Los anunciantes y las empresas de tecnología publicitaria podrán utilizar esta información para mostrarte anuncios personalizados en las aplicaciones que utilices.Apple explicó también que no puedes ser rastreado con identificadores alternativos. Así, un desarrollador no podrá usar tu dirección de correo electrónico para rastrearte. Si bien era posible deshabilitar el identificador de Apple por un tiempo —lo que se hace desde los ajustes de privacidad del dispositivo—, la actualización de iOS 14.5 es una nueva vuelta de tuerca, asegura Matt Burgess en Wired.Una buena noticia, pero no para todos…Los cambios podrían alterar, y mucho, cómo funciona la industria de la publicidad en línea, piensa Burgess. Y es que el siguiente que se hace desde los dispositivos móviles es desde siempre controvertido.Así, en noviembre de 2020, el abogado y activista Max Schrems, quien había desafiado con éxito ante los tribunales el intercambio de datos de Facebook dos veces, presentó quejas basadas en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE contra el uso del identificador por parte de Apple y aseguró que esta medida se había implementado sin el consentimiento de sus usuarios. Tanto los anunciantes como las plataformas publicitarias están preocupados, ya que desconocen cuántas personas darán su permiso a que las aplicaciones las rastreen.Muchas de las empresas que dependen de la publicidad en línea afirman que el cambio en la privacidad reducirá la efectividad y la rentabilidad de los anuncios dirigidos. Facebook, una de las firmas de publicidad más grandes del mundo, incluso ha emprendido una campaña contra esta novedad, y es posible que pierda beneficios como resultado, afirman algunos expertos. Facebook y Apple se han enfrentado varias veces a cuenta de la privacidad y el seguimiento en línea. Y a día de hoy la contienda está más viva que nunca. En los últimos meses, Facebook ha afirmado que los cambios afectarán a las pequeñas empresas que dependen de su capacidad para rastrear a personas y mostrarles anuncios basados ​​en sus intereses. A pesar de las críticas de Apple, es posible que Facebook no sufra demasiado por los cambios, opina Burgess. Si bien ya no usará el identificador de los de Cupertino en ninguna de sus aplicaciones, Zuckerberg afirma que podría ganar aún más dinero. "Es posible que incluso estemos en una posición más fuerte si los cambios de Apple alientan a más empresas a realizar más transacciones comerciales en nuestras plataformas al dificultarles el uso de sus datos para encontrar clientes que deseen utilizar sus productos fuera de nuestras plataformas", explicó Zuckerberg citado por CNBC en marzo.Facebook no ha sido el único crítico con los cambios de iOS. Tanto LinkedIn como Google aseveran que dejarán de usar el identificador en sus aplicaciones. Mientras tanto, los creadores de Snapchat y varios desarrolladores de aplicaciones chinas han estado buscando formas de evitar grandes cambios. Apple ya ha prohibido a otras aplicaciones que intenten rastrear a personas utilizando diferentes técnicas.Los anunciantes piensan que los cambios limitarán en gran medida la cantidad de personas a las que pueden mostrar anuncios personalizados. Y al mismo tiempo, hay pocos datos para establecer a ciencia cierta el impacto de los cambios. Según una encuesta realizada por la empresa de tecnología publicitaria AppsFlyer, el 32% de los usuarios permitiría que las aplicaciones los rastrearan.Siguiendo la tendencia…Estos cambios de Apple —que también se aplican a iPad OS 14.5 y tvOS 14.5—, se producen cuando grandes tecnologías y la industria publicitaria en general se enfrentan al problema del abuso de datos personales.Esta es la primera vez que un fabricante de sistemas operativos de teléfonos inteligentes desactiva los identificadores de seguimiento de anuncios. Últimamente, el cifrado de extremo a extremo se ha convertido en una opción predeterminada para los servicios de mensajería como WhatsApp, Signal e iMessage. Y los navegadores web, incluidos Firefox de Mozilla y Safari de Apple, han abandonado el uso de las cookies de terceros. Incluso Chrome, el navegador más grande del mundo, quiere deshacerse de ellas.En marzo Apple lanzó iOS 14.4.1, una actualización repentina y urgente para solucionar el problema de la vulnerabilidad en su plataforma para aplicaciones WebKit.

2021

facebook, apple, actualizaciones, privacidad, iphone