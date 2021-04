https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111657076.html

Instituto de Transparencia de México rechaza creación de padrón de usuarios de telefonía

Instituto de Transparencia de México rechaza creación de padrón de usuarios de telefonía

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México aprobó... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T23:02+0000

2021-04-27T23:02+0000

2021-04-27T23:02+0000

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107806/64/1078066413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7e40e90015e135fc4461bd6332d3ab1.jpg

"En sesión pública, el Pleno del INAI determinó, por unanimidad, interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México (Panaut)", informó el organismo en un comunicado después de la votación unánime de sus siete comisionados, reunidos en sesión plenaria.El organismo autónomo del Estado mexicano se manifestó en contra del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la ley, el 16 de abril pasado.López Obrador promulgó la reforma impulsada por el oficialismo en el Congreso como "un asunto de seguridad" para proteger a la población de usuarios sin registro, que usan líneas telefónicas para cometer delitos y extorsiones, y prometió no usar la información con fines de espionaje ni limitar las libertades civiles.Argumentos en contraEl pleno de siete comisionados acordó que la dirección general de Asuntos Jurídicos del INAI actúe como representante legal del organismo, para diseñar y presentar "una acción de inconstitucionalidad" de la reforma ante el máximo tribunal contra la reforma aprobada por el Senado el 13 de abril pasado.El INAI tiene la responsabilidad constitucional y social de apelar ante los magistrados "en contra de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, pues hay razones para cuestionar la constitucionalidad y la convencionalidad de dicha medida", dijo el comisionado Rosendo Evgueni Monterrey Chepov.Entre los argumentos en contra de la ley los comisionados mencionaron "la violación al derecho a la protección de datos personales por no considerar una orden judicial para el acceso a dichos datos".También consideran que violan los principios de "seguridad y certeza jurídica", al otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de datos personales.La aplicación de las nuevas leyes también incurriría en una "restricción a la libertad de acceder a información por la obligación de los usuarios de entregar datos personales y datos biométricos para tener derecho al uso de una línea de telefonía móvil".Además, se estaría violando el principio de "no retroactividad", al otorgar facultades al IFT en materia de acreditación de identidad.Finalmente el INAI señala la "incompatibilidad de obligaciones e instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos".El pasado 14 de abril, el pleno del Senado de México aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, un dictamen mediante el cual se crea un padrón con los datos biométricos de los usuarios de teléfonos celulares, "con el objetivo de combatir los delitos que son cometidos" a través de su uso.La dirigente del opositor Partido Acción Nacional (PAN centroderecha) Xóchitl Gálvez consideró que la reforma crea una herramienta de vigilancia "autoritaria".Con este recurso la Suprema Corte de Justicia acumulará 18 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición ante recientes reformas aprobadas por el oficialismo y sus aliados en el Congreso, la más reciente para ampliar dos años, hasta 2024, el mandato del presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.

https://mundo.sputniknews.com/20201217/padron-de-usuarios-de-telefonia-en-mexico-alertan-sobre-el-manejo-de-datos-personales-1093857635.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico