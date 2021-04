https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111652980.html

Ministro de Economía de Brasil acusa a los chinos de inventar el COVID-19

Ministro de Economía de Brasil acusa a los chinos de inventar el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró que los chinos "inventaron el virus" (en referencia al SARS-CoV-2) y puso... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T21:29+0000

2021-04-27T21:29+0000

2021-04-27T21:29+0000

américa latina

covid-19

china

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109019/71/1090197161_0:106:2015:1239_1920x0_80_0_0_1ca57c734ed854298fb49ea34b12ea21.jpg

El ministro añadió: "los estadounidenses tienen cien años de inversión en investigación, los tipos dicen: ¿cuál es e virus? ¿es este? De acuerdo, descodifícalo; ahí tienes la vacuna de Pfizer, es mejor que las otras".Según la prensa local, Guedes no sabía que estaba siendo grabado cuando pronunció estas palabras, y cuando se dio cuenta pidió que no se emitiera el video.En Brasil, la gran mayoría de la población está siendo vacunada con un inmunizante chino, el desarrollado por el laboratorio Sinovac, gracias a un acuerdo firmado por el Gobierno de Sao Paulo (sureste).Durante meses, el presidente Jair Bolsonaro cuestionó la seguridad y la eficacia de esta vacuna y llegó a impedir que el Ministerio de Salud la comprara.La vacuna de Pfizer que defiende el ministro de Economía aún no está siendo utilizada en Brasil, y Bolsonaro también rechazó comprar 70 millones de dosis cuando el laboratorio lo ofreció a mediados del año pasado.

2

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, china, brasil