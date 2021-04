El Parlamento turco condena la declaración de Biden sobre el genocidio armenio

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111644354.html

ANKARA (Sputnik) — El Parlamento turco condenó la declaración del presidente estadounidense, Joe Biden, por reconocer oficialmente el genocidio armenio... 27.04.2021, Sputnik Mundo

Biden reconoció oficialmente el 24 de abril como un genocidio las masacres de armenios organizadas y cometidas a principios del siglo XX en el Imperio otomano. En respuesta, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su tristeza por la iniciativa, pero al mismo tiempo afirmó que su reunión con el mandatario estadounidense en junio, al margen de la cumbre de la OTAN en Bruselas, abrirá una nueva página en las relaciones bilaterales."Condenamos enérgicamente la declaración de Biden sobre los sucesos de 1915, que contiene las tesis del lobby armenio, y rechazamos esa difamación infundada, que no tiene más sentido que falsificar la historia por motivos políticos. El presidente de EEUU no tiene ningún derecho jurídico ni moral de expresar su veredicto sobre temas históricos, su declaración no tiene validez legal", destaca la resolución del Parlamento.El documento además pide al líder del país norteamericano que "reconsidere esa declaración errónea, que no es compatible con los hechos históricos (...) y tendrá de manera inevitable un impacto negativo en las relaciones bilaterales".La comunidad armenia en el Imperio Otomano sufrió a finales del siglo XIX y comienzos del XX unas violentas persecuciones que alcanzaron su punto culminante en 1915, derivando en la matanza de un millón y medio de personas, incluidos civiles, mujeres y niños.Armenia insiste en que la comunidad internacional reconozca el genocidio, algo que han hecho hasta ahora la mayoría de los países en el continente americano y Europa, mientras Turquía rechaza ese término, alegando que tanto armenios como turcos resultaron víctimas de aquellas matanzas.

