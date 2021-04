https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111635465.html

El estado brasileño de Maranhao no descarta recurrir al Supremo para importar Sputnik V

El estado brasileño de Maranhao no descarta recurrir al Supremo para importar Sputnik V

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Maranhao (noreste), Flávio Dino, no descartó volver a recurrir al Tribunal Supremo Federal... 27.04.2021, Sputnik Mundo

"Sobre la decisión de la Anvisa respecto a la vacuna Sputnik, esperaré la manifestación técnica de científicos brasileños y rusos; después, los gobernadores de la Amazonía y del Noreste nos reuniremos para evaluar bases técnicas que podrán ser presentadas al Tribunal Supremo y a la propia Anvisa", explicó en sus redes sociales.Dino es uno de los gobernadores brasileños que ya habían alcanzado un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) para adquirir la vacuna.Otro de ellos, el gobernador de Ceará (noreste), Camilo Santana, también expresó este martes 27 su extrañeza por la decisión de la Anvisa y aseguró que no permitirá que el proceso de llegada de vacunas a Brasil sea politizado.A su vez, el presidente del consorcio de gobernadores del noreste de Brasil, Wellington Dias, del estado de Piauí, exhortó a la Anvisa a difundir en el mundo los supuestos problemas que atribuye a la vacuna rusa Sputnik V que, destacó, fue desarrollada por el mayor centro científico del planeta.Según el gobernador, si es cierto lo que dijo la Anvisa en la víspera, Brasil debería "alertar al planeta"; el Gobierno brasileño debería comunicar a los otros países y a la OMS el supuesto "riesgo que la Sputnik V representa para la humanidad, según la Anvisa".Dias señaló que la Anvisa no es un centro de ciencia e investigación y sin embargo advirtió supuestas impurezas y "fallos" en reglas de higiene, además de indicar que no hay un monitoreo para comprobar la eficacia y la seguridad de la vacuna. "Es grave", lamentó el gobernador.El lunes 26, la dirección de la Anvisa decidió de forma unánime rechazar la importación de la vacuna rusa alegando ausencia de información suficiente en la documentación presentada y supuestos riesgos para la salud pública.

