El Gabinete de seguridad israelí autoriza acción militar si siguen cayendo cohetes desde Gaza

Los funcionarios de Defensa presentaron una serie de posibles opciones militares en respuesta a nuevos ataques con cohetes y advirtieron que un gran ataque contra el movimiento islamista Hamás, gobernante en Gaza, podría provocar un brote de violencia adicional no solo en Gaza, sino también en Jerusalén y Cisjordania.Aunque el Ejército israelí aún no ha enviado refuerzos a la frontera de Gaza, el lunes 26 por la noche se estaba preparando para la posibilidad de un conflicto más amplio.La última ola de violencia comenzó en la noche del viernes 23, cuando los islamistas en la franja lanzaron al menos 36 cohetes y granadas de mortero hacia el sur de Israel, causando daños leves en varias comunidades cercanas a la frontera. Los ataques se reanudaron la noche del sábado, y nuevamente el domingo 25.El Ejército respondió a los ataques del viernes 23 por la noche con bombardeos contra la infraestructura de Hamás, pero desde entonces se ha abstenido de tomar represalias violentas.Los lanzamientos fueron reivindicados por el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Al Fatah, argumentando que era una respuesta a los disturbios en curso en Jerusalén, que han visto violencia entre judíos y musulmanes, así como enfrentamientos entre jóvenes palestinos y la Policía israelí, en los últimos días.Además de los ataques con cohetes, se han producido disturbios a lo largo de la frontera de Gaza durante las últimas tres noches, con manifestantes quemando neumáticos y haciendo estallar pequeños explosivos.Ante el cierre total de la zona de pesca de Gaza por parte de Israel este lunes 26, Hamas reaccionó furiosamente y dijo que no aceptaría las restricciones y que ese gesto tendría serias repercusiones.

