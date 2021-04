https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111619979.html

El gobernador brasileño reclama la aprobación de la vacuna Sputnik V

El gobernador brasileño reclama la aprobación de la vacuna Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Ceará (noreste), Camilo Santana, aseguró que luchará para la aprobación de la vacuna Sputnik V contra... 27.04.2021

"El propio Comité Científico del Noreste se mostró a favor del uso de Sputnik V. Seguiré luchando por esa autorización, de forma segura y siguiendo todas las reglas, para que podamos traer la vacuna a nuestra población lo antes posible", indicó Santa en su cuenta de Twitter.El gobernador recalcó que no tolerará la politización de este proceso.Santana expresó su sorpresa y decepción por la decisión de la Anvisa respecto a Sputnik V que ya se utiliza en muchos países y ha mostrado su efectividad.Más temprano, los funcionarios de la Anvisa no aprobaron el uso de la vacuna pese al visto bueno de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, adjunta al Ministerio de Ciencia, argumentando falta de información.Todo ocurre en medio del aumento grave de los decesos por COVID-19 en Brasil, donde solo en los últimos cinco días fallecieron más de 10.400 personas por la enfermedad.Un consorcio de gobernadores de 10 de los 26 estados tiene un acuerdo para importar millones de vacunas Sputnik V para frenar las muertes por COVID-19 en sus territorios y, según un dictamen judicial, podrán adquirir el inmunizante si la Anvisa no da el visto bueno hasta finales de este mes.La vacuna de Gamaleya está aprobada en 61 países con una población total de más de 3.000 millones de habitantes.

