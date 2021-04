https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111618341.html

Generales de cuatro estrellas sugieren a EEUU exponer la "mala conducta" de China y Rusia

Generales de cuatro estrellas sugieren a EEUU exponer la "mala conducta" de China y Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Nueve militares estadounidenses de máximo rango, generales de cuatro estrellas que dirigen los Comandos de Combate regionales, piden a los... 27.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-27T06:48+0000

2021-04-27T06:48+0000

2021-04-27T06:54+0000

internacional

asia

china

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106633/17/1066331700_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9d9f6edae1291bbb133e9b7bb6354306.jpg

"Solicitamos esta ayuda para que Estados Unidos y, por extensión, sus aliados y socios, puedan ganar sin combatir, luchar ahora en las llamadas zonas grises, y para proporcionarles municiones en la guerra de narrativas en curso", cita el periódico un memorando que los jefes de las fuerzas estadounidenses en Asia, Europa, África y América Latina, así como de las tropas de operaciones especiales, enviaron en enero pasado al entonces director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire.La ex secretaria de Defensa adjunta para inteligencia y seguridad Kari Bingen, una de las destinatarias del documento que se dio en llamar como "memorando de las 36 estrellas", reconoce que "los rusos y los chinos, en particular, han convertido la información en un arma". "Esta es una preocupación importante que está siendo planteada por comandantes militares y profesionales de inteligencia", señala ella.Los altos rangos militares, a juicio de Bingen, "ven a diario lo que hacen nuestros adversarios". "Necesitan información oportuna y relevante para exponer la mala actividad y contrarrestar lo que están viendo", agregó.La inteligencia de EEUU desclasificó en marzo pasado un informe en el que acusa a Moscú de intentar apoyar al expresidente Donald Trump (2017-2021), desacreditar al presidente Joe Biden y sembrar discordia en la sociedad estadounidense. Entre los "acusados" de los intentos de influir en las elecciones también están Irán, el movimiento chií libanés Hizbulá y Cuba.El Kremlin tachó de inconsistente el informe de la inteligencia de EEUU. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que Moscú nunca se ha entrometido en los comicios estadounidense y que semejantes acusaciones no son más que un pretexto para plantear nuevas sanciones.

https://mundo.sputniknews.com/20210318/padece-el-presidente-biden-problemas-cognitivos-1110110757.html

1

asia

china

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asia, china, eeuu, rusia