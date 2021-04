https://mundo.sputniknews.com/20210426/no-me-place-captan-infraganti-a-un-indigente-cuando-rechaza-una-oferta-de-empleo-video-1111570891.html

"No me place": captan infraganti a un indigente cuando rechaza una oferta de empleo| Vídeo

"No me place": captan infraganti a un indigente cuando rechaza una oferta de empleo| Vídeo

Un hombre le ofreció un empleo a un indigente que vive en situación de calle y este lo rechazó porque prefiere seguir pidiendo limosna ya que trabajar "no le... 26.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-26T12:39+0000

2021-04-26T12:39+0000

2021-04-26T12:39+0000

méxico

limosna

videoclub

indigencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1111570498_350:0:1805:819_1920x0_80_0_0_1b09ee498665f71fb00c4f01f0ff954a.jpg

En las imágenes se puede ver a un hombre pidiendo limosnas en una carretera en México. Un automovilista bajó su ventana para hablar con él y el indigente le pidió que lo ayudara con lo que pudiera porque "no había comido nada". "¿No has comido nada?, tengo una chambilla (trabajo) ahí para limpiar un terreno, ¿no quieres pues?", le dijo el automovilista quien creyó que estaba haciendo un buen acto a lo que el indigente le respondió: "Yo no puedo carnal, pues yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo".El automovilista le volvió a preguntar si deseaba trabajar pero el indigente le respondió: "No me place".

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, limosna, videoclub, indigencia