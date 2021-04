https://mundo.sputniknews.com/20210426/luis-miguel-vs-cristian-castro-el-origen-de-su-rivalidad-1111613502.html

Luis Miguel, la serie ha sido un inmenso éxito desde su lanzamiento en 2018. Tanto así que estrenó en Netflix su segunda temporada a finales de abril de 2021, y despertó la curiosidad de sus fanáticos entre la relación del Sol de México —como apodan al cantante— y Cristian Castro. Aunque han afirmado que solían ser amigos, es un hecho conocido que estos dos mexicanos no se llevan nada bien. Pero no muchos saben cuáles fueron los motivos de esta rivalidad, que no tiene que ver precisamente con la música. Ahora, en uno de los episodios de la segunda temporada de la serie, se habla de Castro, si bien no se lo menciona con nombre y apellido. Sin embargo, el personaje que lo encarna se apellida Valdés, igual que el padre de Castro. Además, se lo retrata de forma muy parecida al cantante: rubio platinado y ojos claros. En el capítulo, se ve a un Luis Miguel furioso y amenazado por el éxito de un nuevo ídolo pop, cuyas letras su familia ya se sabe de memoria. En esta escena se ve el encuentro entre Castro y Luis Miguel: Ya desde 1990, Luis Miguel trabajaba con el guitarrista Ignacio Kiko Cibrián, quien dos años después participó en la producción del primer disco de Castro, Agua Nueva. Aunque la noticia no le agradó nada a Luis Miguel, decidió seguir trabajando con Kiko, según relata La Nación.Sin embargo, una razón mucho más personal fue dada a conocer por Castro durante una entrevista en el programa de televisión argentino Podemos hablar. Castro contó que ambos fueron amigos en su momento, y que llegaron a ir a esquiar juntos, pero que, eventualmente, la actitud del Sol de México lo "decepcionó". "Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro; hoy no somos amigos porque él no ha querido", confesó allí Castro. Castro contó que "estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él [Luis Miguel] vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía". "Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara a salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", agregó.Luis Miguel empezó a salir con Fuentes —modelo y presentadora cubana que durante los 90 fue VJ de MTV— , pero decidió alejarse de Castro. Aun así, Castro aseguró que quiere "volver a tener una amistad con él", y dejar atrás "lo que sucedió".

