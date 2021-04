https://mundo.sputniknews.com/20210426/el-ciberyuan-chino-amenaza-al-duopolio-de-alipay-y-wechat--1111578369.html

El ciberyuan chino amenaza al duopolio de Alipay y WeChat

El ciberyuan chino amenaza al duopolio de Alipay y WeChat

Seis grandes bancos estatales chinos están promoviendo el yuan digital antes del festival de compras el 5 de mayo. Así cumplen la tarea de proporcionar a los... 26.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-26T15:20+0000

2021-04-26T15:20+0000

2021-04-26T15:20+0000

economía

yuan

bancos

divisas

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106908/65/1069086513_0:228:3500:2197_1920x0_80_0_0_a4d1b1c2ea474c2de10ee18e91e1f26e.jpg

Los bancos están convenciendo a los clientes de que se descarguen carteras digitales, de modo que las transacciones durante el programa piloto puedan realizarse directamente en yuanes digitales, evitando el sistema establecido por Alibaba y Tencent.El desarrollo de una moneda digital soberana china tiene como objetivo principal socavar el dominio de Alipay, de Ant Group, y WeChat Pay, de Tencent, en los pagos en línea. De momento, Pekín está librando una lucha contra las conductas anticompetitivas en el sector de internet. Así, Alibaba Group Holdings ha sido sancionada con una multa récord de 2.800 millones de dólares por prácticas antimonopolio.Sin embargo, públicamente el Banco Popular de China niega que su divisa digital esté compitiendo con AliPay o WeChat Pay. En sus propias palabras, solo sirve como "respaldo" o "redundancia". Pero en privado, los bancos estatales reconocen la intención de Pekín de destrozar el liderazgo de estas dos empresas en el sector de big data, recalca Reuters."El big data es riqueza. Quien es dueño de los datos, prospera", expresó otro funcionario bancario encargado de promover el ciberyuan, mientras que WeChat Pay y Alipay poseen un montón de datos.Entre los seis bancos que participan en el ensayo se encuentran los mayores prestamistas de China, como el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China y el Banco de Construcción de China.La facilidad de uso del yuan digital será comparable a la de Alipay y WeChat Pay, mientras que su función de seguridad podría ser aún mayor, y tan sofisticada como la de Bitcoin, de acuerdo al banco británico HSBC. La institución financiera espera que la moneda digital "prolifere" dentro de China. El principal motivo detrás del lanzamiento de la ciberdivisa es el deseo del Banco Central de China de obtener el control de los canales de pago y los datos de consumo de Alipay y WeChat Pay, cree HSBC. Los monederos digitales, que aún están en fase de pruebas beta, pueden asociarse a una docena de aplicaciones populares como Meituan, JD.com, Didi y Bilibili, pero no a las dos más populares arriba mencionadas. La adopción masiva del ciberyuan, por supuesto, no se producirá de la noche a la mañana. Los expertos predicen que la moneda digital representará aproximadamente el 10% del mercado de pagos electrónicos de China en unos años, coexistiendo con las dos aplicaciones que de momento no tienen competencia. Para atraer a los usuarios, el Banco de China podría comenzar con entregar dinero digital gratuito o descuentos a los ciudadanos de Shanghái en torno al próximo festival de las compras que se celebrará el 5 de mayo.El ciberyuan digitaliza una parte de la moneda en circulación y se lanzó el año pasado en cuatro ciudades en formato de ensayo. El Banco de China emite la moneda digital a los bancos, que la entregan a particulares y empresas.En la actualidad, Alipay y WeChat Pay controlan conjuntamente el 94% del mercado de pagos en línea de China.

https://mundo.sputniknews.com/20210416/el-yuan-digital-chino-una-reinvencion-del-dinero-que-sacudira-el-poder-del-dolar-estadounidense-1111266397.html

https://mundo.sputniknews.com/20201010/seran-wechat-pay-y-alipay-las-siguientes-victimas-de-las-sanciones-de-eeuu-1093083533.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yuan, bancos, divisas, china