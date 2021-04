https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111613705.html

La calle no es un lugar para vivir, ni para morir

Nucleadas en el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), personas en situación de calle y que viven en refugios lanzaron una campaña de concientización ante la llegada de los primeros fríos al país.Bajo la consigna Ni una muerte más en situación de calle, Nitep reclama soluciones rápidas para que, a diferencia del año pasado, nadie muera por no tener donde dormir en el país.Cabrera recordó el caso de Gustavo, una de las personas que murió el año pasado en la calle luego de asistir a un refugio que no tenía plazas disponibles.Para él, Gustavo murió por hipotermia, pero también por "falta de sentido común", en este caso de quienes no le permitieron pasar al menos esa noche, una de las más frías del invierno austral pasado, bajo techo."Estamos cansados de que la gente muera en la calle", afirmó.El colectivo alerta además sobre el aumento de gente en la calle a raíz de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.Según el censo realizado en febrero hay 2.400 personas en situación de calle, pero Nitep sostiene que actualmente son más de 3.300.Quédate en casaNitep también destaca la imposibilidad para las personas en situación de calle o en refugios de cumplir con la campaña "Quédate en casa", promovida por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.Mencionó que sus propuestas para atender esa situación incluyen la apertura de más refugios nocturnos, más espacios diurnos "que no sean un depósito de personas sino lugares para desarrollar actividades dignificantes", y baños públicos que permitan el aseo recomendado por las autoridades sanitarias.Actualmente, debido al COVID-19, hay refugios de 24 horas para personas adultas mayores y con problemas de salud.DiálogoNitep estableció una mesa de trabajo con la Intendencia de Montevideo (IM) y con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para buscar soluciones que los incluyan.Cabrera destacó que son instancias de diálogo a las que asisten "con propuestas y no con quejas".En ese sentido, adelantó que con la IM lograron articular un mecanismo de baños públicos en dos zonas de la capital que comenzarán a funcionar en junio de este año."Son lugares para que las personas puedan no solo bañarse, sino cambiarse, tomar un café caliente, prepararse un mate, jugar juegos de mesa, realizar talleres de costura (…) una propuesta linda", dijo.Nitep también destaca que no se trata de una problemática individual, sino que es un problema social y del Estado, por lo que las soluciones son necesarias para todas las personas.En ese sentido, Carera dijo que son conscientes de que "a cualquier vecino le molesta levantarse y ver a una persona durmiendo" en la puerta de su casa.A su vez, rechazó la agresión de muchas personas que están en desacuerdo con la gente en situación de calle y quieren erradicar eso "pero a la fuerza", no con políticas de construir diálogos y soluciones, sino denigrando, golpeando o haciendo denuncias en su contra.Durante el lanzamiento de la campaña, el colectivo presentó las piezas audiovisuales La lucha es colectiva y La calle desde adentro, realizados por Nitep junto con estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

