Paraguay refuerza medidas contra el COVID-19 y destinará $100 millones en subsidios

Paraguay refuerza medidas contra el COVID-19 y destinará $100 millones en subsidios

El Gobierno paraguayo estableció nuevas restricciones a la circulación en las zonas más afectadas por el COVID-19 desde este 27 de abril para intentar frenar... 26.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

paraguay

"Tuvimos el tiempo suficiente, no supimos hacer las cosas y estamos en una situación casi extrema (...) Los sanatorios están llenos, los hospitales están llenos, hay que ir cerrando por un tiempo, esperar a que baje un poco el pico y ahí volver a movernos", explicó el ministro.El funcionario agregó que se destinarán 100 millones de dólares en subsidios para quienes se vieron afectados por las restricciones, pero no dio otros detalles.El 24 de abril el Gobierno emitió nuevas normativas para la circulación que estarán vigentes desde este 27 de abril hasta el 10 de mayo en las denominadas zonas rojas, casi 60 ciudades, entre ellas la capital, Asunción.En esas localidades se extendió la prohibición de circulación desde las 20:00 hora local (00:00 GMT) hasta las 5:00, mientras que en el resto del país se mantiene de 23:59 horas hasta las 5:00.Además, se restringió la cantidad de personas permitidas en actividades en lugares cerrados o al aire libre, y se prohibieron los encuentros deportivos en grupos, entre otras medidas.El ministro agregó que la cartera de Salud tiene 500 sumarios abiertos que se convertirán en multas de hasta 8 millones de guaraníes (1.230 dólares), que servirán de ejemplo "para evitar que las salgan las personas".En las últimas semanas, el país ha visto un marcado ascenso en el número de casos de la enfermedad respiratoria, más de 1.000 por día, y decenas de muertos diariamente, con un récord de 98 el 25 de abril."Son días negros por el hecho de que tratamos en lo posible de dar respuesta. Tratamos de hacer lo que se puede y de sostener a los pacientes. Si la situación no mejora, puede empeorar, realmente alarma y duele mucho la cantidad de fallecidos", dijo el viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez, a la radio Universo 970 AM.Hasta el 25 de abril, Paraguay acumulaba 267.082 casos confirmados de la enfermedad provocada por el coronavirus y 5.900 fallecidos desde que se detectó el primer contagio en marzo de 2020.

paraguay

2021

Noticias

