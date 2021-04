https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111567517.html

España considera una buena noticia que estadounidenses vacunados puedan viajar a la UE

España considera una buena noticia que estadounidenses vacunados puedan viajar a la UE

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España consideró como una buena noticia que los ciudadanos de Estados Unidos que estén vacunados puedan viajar a la Unión... 26.04.2021, Sputnik Mundo

"Para España, que empiecen a llegar turistas internacionales es una buena noticia", afirmó la ministra de Turismo, Reyes Maroto, preguntada en rueda de prensa por las declaraciones de Von Der Leyen para el diario The New York Times.Según la responsable de Turismo en España, el mercado turístico estadounidense es "el que más estaba creciendo antes de la pandemia" y sus viajeros son "de gran valor añadido y alto gasto"."Por lo tanto, es muy positivo que se pueda viajar a España no solo desde los países de la UE, que son nuestros principales mercados emisores, sino también desde destinos tan importantes como EEUU", apuntó Maroto.Hasta la fecha, en España sigue activa por la pandemia del coronavirus la prohibición a todos los viajes considerados no esenciales desde países externos a la Unión Europea.La ministra de Turismo expresó la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de que, en consonancia con las autoridades europeas, se puedan retomar estos viajes con los protocolos de seguridad adecuados.Maroto recordó que España es "un país turístico" y que tanto el Gobierno como los agentes del sector tienen clara la importancia de salvar el verano de 2021 a nivel económico.

