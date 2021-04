https://mundo.sputniknews.com/20210425/un-neurologo-alerta-sobre-el-peligro-de-un-error-comun-en-el-gimnasio-1111550529.html

Un neurólogo alerta sobre el peligro de un error común en el gimnasio

En la era de las redes sociales es común llevar nuestros teléfonos móviles adonde quiera que vayamos. Sin embargo, el uso de estos dispositivos al ejercitarse... 25.04.2021, Sputnik Mundo

En los gimnasios, es común ver personas mirando sus teléfonos mientras utilizan las bicicletas estáticas, las cintas de correr y los entrenadores elípticos. El neurólogo ruso Valeri Chernenko alerta sobre el peligro de esta popular práctica.Según Chernenko, no quitar los ojos de los móviles durante los ejercicios físicos puede causar variados dolores.Además, estudios ya han mostrado que enviar mensajes de texto o hablar por teléfono durante la práctica de ejercicios puede afectar el equilibrio y disminuir la intensidad del entrenamiento.En 2017, una investigación reveló que intercambiar mensajes de texto al ejercitarse afecta el equilibrio y la estabilidad en un 45%, en comparación con hacerlo sin usar el teléfono. Por su parte, hablar por teléfono empeoró el equilibrio en un 19%. Como consecuencia, la persona puede terminar cayéndose y lesionandose, recalcó The Times.Un estudio aparte reveló que aquellos que escriben mensajes de texto mientras están en el gimnasio pasan cerca de mitad de tiempo en una zona de baja intensidad. Los que no usan los móviles, a su vez, pasan menos de un 15% del tiempo en esta zona, detalló el medio.

