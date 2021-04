https://mundo.sputniknews.com/20210425/tecnologia-ecologica-la-ingeniosa-cocina-solar-de-un-mexicano-de-71-anos--video-1111552197.html

Tecnología ecológica: la ingeniosa cocina solar de un mexicano de 71 años | Vídeo

Maximino Antonio Piedad ha acaparado la atención de todos con su creativa y ecológica idea de usar la energía solar en lo que todo el mundo necesita a diario... 25.04.2021, Sputnik Mundo

Cada día, don Antonio, como lo conocen en su puesto de ventas, sale a vender estas cocinas solares con el objetivo de enseñarle a la gente que se puede vivir en armonía con el medioambiente. Pero él es consciente de que no todos tienen 1.000 pesos mexicanos, unos 50 dólares, para comprarla. Por eso, está dispuesto a enseñarle a quienes no tienen dinero cómo se diseña esta cocina ecológica para que ellos mismos puedan fabricarlas y usarlas."Que aprovechen los que estamos acá y los que vienen por los hijos que ya se perdieron con el teléfono, ven puras tonterías y en vez de hacer estas cosas, se meten cosas malas. Pero a ver si reaccionan y cambian de mentalidad para hacer cosas buenas, lo que necesita uno", expresó a @gcluandadzhoara que no dudó en grabarlo para compartir el admirable gesto de este hombre mexicano de 71 años en las redes sociales.Don Antonio es un hombre autodidacta y espera que su propuesta se expanda para que la sociedad cuide más el medioambiente y la ecología. Mientras tanto, él continúa vendiendo estas cocinas hechas de materiales reciclados y respondiendo a las entrevistas de varios medios de comunicación que han quedado impresionados con su historia.

