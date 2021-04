https://mundo.sputniknews.com/20210425/putin-propone-cooperar-en-supervision-de-emisiones-nocivas-1111550211.html

Putin propone cooperar en supervisión de emisiones nocivas

Vladímir Putin, participó el pasado 22 de abril en una cumbre virtual sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo estadounidense, Joe...

"Rusia también trabaja para bajar el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero. Este miércoles [21 de abril] me dirigí a la Asamblea Federal [Parlamento ruso] y ordené reducir el volumen de las emisiones acumuladas en el país para el 2050. A pesar del tamaño de Rusia, particularidades de geografía, clima y estructura de economía, esta tarea —seguro— se puede realizar", declaró el mandatario ruso.Respecto al problema del calentamiento global, Putin reiteró que la situación que lo estimuló no surgió ayer. Hablando sobre las posibles soluciones del problema, el líder ruso indicó:El presidente ruso invitó a todos los países interesados sumarse a los estudios científicos conjuntos, invertir juntos en proyectos climáticos de importancia práctica y ocuparse más activamente del desarrollo de las tecnologías con bajas emisiones de carbono para suavizar las consecuencias y adaptación al cambio climático.Entre tanto, Rusia no ha tomado medidas algunas que puedan afectar las relaciones con EEUU y, no es el promotor de su agravamiento. Así lo declaró el 23 de abril a la prensa Dmitri Peskov, portavoz del presidente de Rusia.Las relaciones ruso-norteamericanas se agravaron después de aquella entrevista de grueso calibre del presidente Joe Biden, en la que declaró que Moscú deberá "pagar un precio", por la supuesta injerencia en las elecciones de EEUU, además que se permitió entonces juicios impropios contra el presidente de Rusia Vladimir Putin. Después de aquello, el embajador de Rusia en EEUU fue citado a consultas a Moscú, donde se encuentra desde 21 de marzo.Dmitri Peskov aclaró, abordando otro tema candente que, el asunto del desplazamiento de tropas rusas dentro del territorio del país no es objeto de las relaciones de Rusia y EEUU y, no influye de manera alguna en las perspectivas de una reunión de los presidentes Vladimir Putin y Joseph Biden.El 23 de abril por la mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que, los militares que participaron en las maniobras en Crimea iniciaron el retorno a sus bases.En tanto, las escandalosas acusaciones sobre la supuesta implicancia de Rusia en las explosiones de 2014 ocurridas en Chequia son una mentira absoluta. Así lo declaró el director del Servicio de Inteligencia del país, Serguéi Narishkin, presidente de la Sociedad de Historia de Rusia.Mientras, la Unión Europea debería ocuparse de sus problemas internos y presentar un informe sobre la actividad de sus servicios secretos, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, al comentar las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.Borrell urgió a Moscú a evitar toda actividad que amenace la seguridad y estabilidad de Europa y declaró asimismo que la UE responderá a las acciones "perturbadoras" de la inteligencia rusa."Dejen ya de ocuparse de Rusia, que no es país miembro de la UE. ¿Cuándo vamos a ver desde Bruselas, por parte del jefe de la diplomacia europea, un análisis y un informe detallado sobre la actividad de los servicios secretos de los Estados miembros de la UE?", manifestó la diplomática en declaraciones a la emisora Vesti FM.Moscú rechazó todas las acusaciones de implicación rusa en el caso Vrbetice por "absurdas" y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años y también a la "mano de Estados Unidos", y a su vez respondió expulsando a 20 diplomáticos checos.En otro orden, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) necesita mantener el diálogo con Rusia, declaró el 20 de abril la canciller federal de Alemania, Angela Merkel. En opinión de la canciller, sería "incorrecto" cerrar todos los canales de diálogo con Rusia. La canciller enfatizó que Alemania tiene previsto continuar comerciando con Rusia, por tanto tomó la decisión sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2.Estos y otros temas en '7 Días'.

