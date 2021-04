https://mundo.sputniknews.com/20210425/estos-10-productos-prolongan-la-juventud-1111545246.html

Estos 10 productos prolongan la juventud



El periódico turco Milliyet compiló una lista de 10 productos que ayudan a combatir el envejecimiento.

Las nueces son ricas en grasas polinsaturadas y son extremadamente ricas en ácidos omega-3, que regulan los niveles de colesterol y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, señala el artículo de Milliyet. Comer estas nueces ayuda a reducir la inflamación en el cerebro, lo que apoya y estimula la actividad cognitiva. Además, los omega-3 mejoran la salud de la piel.El salmón también contiene altos niveles de estos ácidos, lo que ayuda a prevenir la acumulación de colesterol en las arterias, protege contra las alteraciones del ritmo cardíaco y ayuda a mantener la mente despejada a medida que envejece. Además, el alto contenido de proteínas y las propiedades antinflamatorias protegerán la piel de diversos signos del envejecimiento como imperfecciones, acné, arrugas, manchas marrones y patas de gallo.Los arándanos tienen una poderosa actividad antioxidante debido a sus altos niveles de proantocianinas y antocianinas. Los antioxidantes ayudan a reparar el daño oxidativo relacionado con la edad causado por los radicales libres, que a menudo son la causa de una serie de enfermedades graves y del envejecimiento prematuro. Los antioxidantes también ayudan a prevenir el deterioro de la memoria y las funciones motoras relacionadas con la edad en las personas mayores y, además, junto con los altos niveles de vitaminas A y C, preservarán la juventud de la piel.La espinaca también es rica en antioxidantes. Esto puede reducir significativamente el deterioro mental relacionado con la edad, los problemas de visión y la degeneración ósea. Los altos niveles de vitaminas A, C y E y betacaroteno ayudan a proteger la piel de los rayos ultravioleta del sol. Además, la espinaca, al igual que otros vegetales verdes, puede prevenir enfermedades cardiovasculares, disminuir la presión arterial alta y los niveles de colesterol, e incluso el riesgo de desarrollar cáncer del sistema digestivo.El té verde tiene propiedades similares. Mejora la salud de la piel y también previene el riesgo de una variedad de enfermedades, como diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.El brócoli, a través de los compuestos de sulforafano e indol, ayuda a proteger las células del daño causado por el estrés oxidativo. Este tipo de repollo puede reducir el riesgo de cáncer. Además, el brócoli contiene ácido fólico, que ayuda a mantener una función cerebral óptima a medida que envejecemos. Su vitamina K1 aumenta la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas.El aceite de oliva es extremadamente beneficioso para la salud de la piel. El contenido de ácidos grasos monoinsaturados tiene un efecto positivo en la salud del corazón y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, la cantidad de aceite de oliva consumida es inversamente proporcional al deterioro cognitivo relacionado con la edad y al deterioro de la memoria, la demencia y la enfermedad de Alzheimer.El chocolate negro contiene flavonoides que estimulan la relajación de los vasos sanguíneos, haciéndolos jóvenes y elásticos, y también reducen la presión arterial, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad renal y demencia. Estas sustancias tienen un efecto positivo y positivo en la salud de la piel.Los tomates contienen licopeno, que tiene propiedades antienvejecimiento y tiene un efecto beneficioso sobre la piel. Además, comer tomates reduce los niveles de colesterol y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y varios tipos de cáncer.Los pimientos rojos contienen vitamina C que es beneficiosa para la producción de colágeno, así como una serie de poderosos antioxidantes.

