Bostezos: ¿por qué suceden y cuándo pueden representar un verdadero peligro?

La neuróloga Olga Golubinskaya ha explicado a Sputnik las razones que provocan los bostezos y el peligro que puede representar si una persona bosteza con... 25.04.2021, Sputnik Mundo

Casi todos asocian el bostezo con las ganas de dormir que puede tener una persona, aunque en realidad esta reacción es un proceso de reflejo que permite al cerebro activarse, pero ¿qué situaciones pueden ocasionar los bostezos?Bostezar en algún momento del día es un proceso de reflejo normal, pero si esto sucede con frecuencia puede ser una señal de una grave enfermedad.Golubinskaya recomendó no alarmarse por los bostezos que son generados por el cansancio, pero sí advirtió que es necesario observar que estos no vayan acompañados con síntomas que pueden indicar un peligro para la salud."Hay fenómenos asociados: astenia, disminución de la memoria, alteración de la concentración, despistes, dolores de cabeza, disminución del estado de ánimo, fluctuaciones de la presión. A menudo, la sintomatología vegetativa hace que una persona bostece", describió.Muchas veces los bostezos son calificados como contagiosos. Esto se debe a la reacción reflectiva que en algunas personas es más sensible que en otras, ya que el cerebro funciona como un espejo y se ajusta a la imagen que ven y emiten una respuesta.

