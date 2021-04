https://mundo.sputniknews.com/20210425/1111547242.html

Rusia, dispuesta a responder con medidas adicionales si EEUU continúa escalando situación

Rusia, dispuesta a responder con medidas adicionales si EEUU continúa escalando situación

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está dispuesta a tomar medidas de represalia adicionales si Washington continúa escalando la situación, advirtió el ministro de... 25.04.2021

internacional

serguéi lavrov

eeuu

rusia

"Todo está dicho en nuestra respuesta a los últimos pasos inamistosos de los estadounidenses, anunciamos todas las medidas que habíamos tomado y estamos dispuestos a tomar más si la escalada continúa", dijo Lavrov a la cadena Rossiya 1.El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa.Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, y expulsó a 10 empleados de la embajada estadounidense, así como prohibió la entrada a varios funcionarios del país norteamericano en respuesta a una medida similar de Washington. Cumbre entre Putin y BidenPor su parte, el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov reveló a la cadena Rossiya 1 que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, podrían reunirse en el próximo junio."Nombran junio, incluso hay fechas concretas", dijo Ushakov respecto a la organización del posible encuentro de los líderes.Sin embargo, el asesor de Putin se negó a precisar de qué fechas se trata.El funcionario admitió que, de hecho, la diplomacia estadounidense manifiesta una voluntad verdadera de sostener una reunión personal entre los dos mandatarios.De momento no se llevan a cabo los preparativos, pero la "señal ha sido recibida y será considerada", afirmó Ushakov indicando que la decisión definitiva se tomará en función de varios factores.La semana pasada, Biden mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual reiteró su disposición a construir relaciones estables y predecibles con Moscú, y propuso mantener una reunión personal en un tercer país.

