Un módulo diseñado para la EEI se utilizará en la futura estación orbital rusa

Un módulo diseñado para la EEI se utilizará en la futura estación orbital rusa

MOSCÚ (Sputnik) — El módulo científico-energético (NEM) que se pensaba lanzar a la Estación Espacial Internacional (EEI), se dotará de dos camarotes y sistemas...

Según se informó antes, Rusia considera abandonar el proyecto de EEI a partir de 2025 y empezar a construir su propia estación orbital. El primer módulo para esta estación sería el NEM, construido inicialmente para la EEI.Para poder utilizar el NEM en la nueva plataforma orbital, se necesitará adaptarlo para lanzar a bordo del cohete Angará-A5M desde la base espacial Vostochni, y no con el cohete Protón-M desde el cosmódromo de Baikonur.Además, se necesitará cambiarle el dispositivo de acoplamiento, que deberá ser pasivo y no activo, equiparlo con dos camarotes para cosmonautas y modernizar los sistemas de control de movimiento, navegación, telemetría y comunicación.El jefe del vuelo del segmento ruso de la EEI, Vladímir Soloviov, declaró antes que la adaptación del NEM podría llevar un año y medio o dos.La estación orbital rusa será construida en dos etapas. En la primera, que será de 2025 a 2030, se lanzará el NEM y los módulos de acoplamiento, el básico y de esclusa. En la segunda etapa, de 2030 a 2035, se lanzarán dos módulos de producción y la plataforma para el servicio de los aparatos espaciales.La estación volará en una órbita sincronizada con el sol –con una inclinación de 97 grados hacia el ecuador– y sus baterías solares siempre estarán alumbradas.La órbita permitirá a los tripulantes ver el Ártico cada dos horas, y cada dos días ver cualquier punto del planeta. De este modo, se podrá equipar la parte de la estación orientada hacia la Tierra con sistemas de observación en distintos espectros (óptico, radiolocalización, etc.), y la parte opuesta, con equipos para el monitoreo del espacio.La estación no será habitada permanentemente, la visitarán tripulaciones de 2 o 4 cosmonautas. En la primera etapa seguirán volando a la estación las naves de carga Progress y las naves tripuladas Soyuz, y en la segunda etapa, las naves tripuladas Oriol.

