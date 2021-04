https://mundo.sputniknews.com/20210424/los-secretos-mas-insolitos-de-los-premios-oscar-que-no-sabias-1111541124.html

Los secretos más insólitos de los Premios Óscar que no sabías

Voluntarios reemplazan a celebridadesLa ceremonia de los Premios Óscar es un evento que dura horas y en la pantalla siempre aparece la sala llena. No es que las celebridades tengan tanto tiempo y paciencia para permanecer sentados durante todo el evento, por eso los organizadores lo tienen planeado.Según publica el tabloide The Sun, los organizadores de los Premios Óscar cuentan con una plantilla de voluntarios que no reciben ni un centavo, pero a cambio pueden ver de cerca a los famosos mientras ocupan el lugar de alguien que abandonó su silla por un tiempo.Sobres de emergenciaExisten tres ejemplares de los sobres con los nombres de los ganadores para evitar que se pierdan por algún motivo, uno se encuentra con los organizadores, el segundo está entre bastidores y un tercer ejemplar se guarda en un lugar no revelado hasta que se confirme que los primeros llegaron a salvo a la ceremonia.Sin embargo, esto no los salvó del recordado error cometido con la película La La Land el año 2017, se la nombró como ganadora a mejor película cuando en realidad quien ganó fue Moonlight. Este garrafal error sucedió luego de que se entregara el sobre equivocado a quien lo anunció antes de salir al escenario.Jurados que votan sin ver las películasSe puede decir que es un secreto a voces, pues algunos jurados admitieron que votaron sin ver las películas. Ver todas las películas tomaría muchas horas, pero al ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas los jurados obtienen el derecho a votar por las que consideran mejores películas.La actriz Carey Mulligan que fue nominada a mejor actriz en los Premios Óscar ha exigido un cambio para que se compruebe que quienes voten hayan visto todas las películas.Campañas para comprar votosLos estudios de cine invierten cantidades millonarias en los jurados para que sus películas sean elegidas ya que el premio Óscar aumenta la audiencia de la película. Por esta razón, los estudios de cine están preparados para todo, inclusive usar tácticas agresivas para que sus producciones sean favorecidas.Regalos bañados en oroNo todos se van con un Óscar a casa, pero eso no quiere decir que el resto de las celebridades que asistió a la premiación se vaya con las manos vacías. Los nominados en las categorías de actuación y dirección reciben bolsas con regalos que valen decenas de miles de dólares que son distribuidas por la empresa de marketing Distinctive Assets.La bolsa puede contener regalos carísimos, desde cruceros por 12 días en un yate hasta cenas románticas en un faro español. Además, incluyen objetos curiosos como sistemas de recolección de orina para análisis médicos y sujetadores inteligentes que miden a las mujeres para lograr un ajuste ideal.Este año la bolsa incluirá un martillo de emergencia para salvar a las mascotas que se quedan atrapadas en automóviles, un libro infantil contra el racismo, ropa y zapatillas de materiales ecológicos.Placas pregrabadasEl premio Óscar debe llevar una placa con el nombre del ganador, pero esta no se coloca hasta después de ser entregada a los ganadores, que después de la ceremonia suben las escaleras al Governors Ball. En este lugar, los grabadores les muestran la placa y se constata que todos los datos sean correctos, solo después de esto esta se coloca en la estatuilla.

