Canciller de China: "Democracia no es Coca-Cola"

El "socialismo democrático" de China es una "democracia en toda regla" que encarna la voluntad del pueblo y es apoyado por él. China es considerada autoritaria... 24.04.2021, Sputnik Mundo

El canciller señaló a Estados Unidos que "la democracia no es Coca-Cola" y, por lo tanto, no puede tener el mismo sabor en todo el mundo.La disputa entre China y Estados Unidos comenzó a retratarse como entre democracia y autoritarismo, enfatizó el ministro.El ministro de Exteriores de China señaló que ninguna fuerza puede rechazar el camino elegido por otros países, y ningún Estado cambiará para complacer a otros, ya que solo el pueblo debe decidir si el camino elegido por el país es el correcto.En la práctica, se ha confirmado que el "socialismo democrático" de China "no solo sacó a 1.400 millones de chinos de la pobreza y el subdesarrollo, sino que también permitió que la nación china hiciera una vez más una importante contribución al progreso humano", continuó.Según el ministro, la forma china de democracia es una "democracia en toda regla" que encarna la voluntad del pueblo y es apoyada por este. "Solo porque la forma de democracia es diferente a la estadounidense, China se llama autoritaria y autocrática, lo que en sí mismo es una manifestación de antidemocracia", dijo Wang Yi.Pekín "nunca copia modelos extranjeros, no exporta ideología" y no impone su modelo a otros, dijo el canciller. Más bien, China alienta a otros países a seguir su propio camino, lo que "se adapta a sus condiciones nacionales y las necesidades de la gente, se respetan y aprenden unos de otros", concluyó.En febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a China como el "competidor más serio" de Estados Unidos. Washington tiene la intención de contrarrestar el "abuso de poder económico" de Pekín, así como los ataques de las autoridades chinas a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global, dijo Biden.

