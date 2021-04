Así fue la original petición de matrimonio de un joven español | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210424/asi-fue-la-original-peticion-de-matrimonio-de-un-joven-espanol--video-1111449450.html

El amor se encuentra en todas partes. Incluso, bajo el mar. A cinco metros de profundidad, un joven gallego pidió a su novia matrimonio. Lo hizo con cofre y... 24.04.2021, Sputnik Mundo

La ría de Aldán es uno de los secretos mejor guardados de Galicia. Se trata de un entrante de mar en el litoral de la ría de Pontevedra. Es más, su nombre es engañoso, ya que no se considera una ría, al no haber sido obra de la erosión provocada por algún río. Pero la falsedad de su denominación no enturbia la realidad: es un paraíso. Lo corroboran 20 playas de arena fina y blanca, bañadas por aguas translúcidas. Un rincón para enamorarse de la costa atlántica. Precisamente el amor trajo a Adrián Vázquez a Aldán. Este joven de Ferrol (A Coruña) quería pedir matrimonio a su novia Tamara Fraga. Pero, de una forma especial. Más bien, en un lugar diferente. No en una de las playas de la ría, sino bajo sus aguas. Su intención era declararse y que su futura esposa conociese el fondo marino. El mar transparente de Aldán era la mejor opción. Adrián contactó en diciembre con la empresa Buceo Rías Baixas, radicada en el entorno del entrante oceánico. "Durante meses estuvimos preparando la sorpresa", admite Manuel Millán, propietario del centro buceo, junto a su socio Hugo Albés. Inventaron que a Adrián le había tocado una actividad por un sorteo de pesca submarina, disciplina que practica desde los 16 años. Se trataba de una experiencia de iniciación al buceo en las aguas de Aldán. Se lo propuso a su novia y aceptó. Ella nunca había bajado con bombona de oxígeno. La pandemia y el estado del mar retrasó en varias ocasiones la inmersión. En ese tiempo, el joven compró un cofre y lo llenó con tres fotos plastificadas de la pareja, una réplica de los anillos, un catalejo, una brújula y monedas simuladas de oro, plata y bronce. Un tesoro que acercó un día antes de la actividad a Buceo Rías Baixas. Entonces, llegó el momento. Mientras la pareja se preparaba para recibir la clase, Millán escondió el cofre bajo el mar. "Quedó bien sujeto a la arena y lo decoré con mejillones y demás por encima", señala a Sputnik Mundo. A cinco metros de profundidad, el baúl esperaba a ser descubierto por Tamara. Tras ir a ver caballitos de mar, el buzo les guio hasta la zona en la que se hallaba. En un principio, ella no le dio demasiada importancia. "Creía que era una broma nuestra", indica Millan. Pero, la sorpresa acabó siendo mayúscula. Cuando logró abrir el cofre, de su interior emergieron todos los objetos que contenía. En la parte interior de la tapa se podía leer: "¿Te quieres casar conmigo?". Tamara no se lo podía creer. Comenzó a agitar las manos y a tocarse las gafas de buceo. Intentó abrazar y besa a Adrián bajo el agua. En el pleno paraje marino, el joven le dio el anillo. La respuesta fue un sí. Las peticiones de matrimonio se han convertido en todo un espectáculo en los últimos años. La típica cena romántica ha pasado a la historia. Desde auténticas coreografías con decenas de actores hasta declaraciones convertidas en tatuajes. Incluso, se ha visto como un surfero se arrodillaba con sortija en mano frente a su novia, justo cuando ambos navegaban sobre una ola. Es más, el océano es uno de los medios favoritos para dar el primer paso hacia la vida de casados. "Teníamos otra prevista para el año pasado, pero por las circunstancias que se dieron no se pudo llevar a cabo", reconoce Millán.Más tarde, en tierra firme, Adrián volvió a pedírselo con el anillo de verdad. Les esperaba una botella de champán en la orilla. El 26 de marzo de 2022 es la fecha que han elegido para el enlace. No descartan que haya alguna que otra sorpresa durante la ceremonia. Queda visto que lo suyo no es lo convencional.

