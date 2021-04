Presidente nicaragüense llama a ejercer mayor presión ante problemática ambiental

https://mundo.sputniknews.com/20210424/1111533646.html

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a ejercer mayor presión sobre países desarrollados por ser los máximos responsables de los... 24.04.2021, Sputnik Mundo

"Es urgente que ejerzamos una mayor denuncia y presión a nivel global frente a los poderosos, que son los que determinan, al final de cuenta, hasta dónde pueden llegar los pasos que puedan dar, o que deben darse, para enfrentar el problema del cambio y el impacto del cambio climático", dijo Ortega al participar en el Foro Reencuentro con la Madre Tierra, convocado por el presidente boliviano, Luis Arce.El mandatario centroamericano criticó que pese a los graves problemas enfrentados por el mundo en ámbito medioambiental grandes recursos financieros no fluyen en esa dirección."El efecto de toda esta situación: ¿Dónde tenemos acuerdos? El Acuerdo de París (adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015), el acuerdo de gobiernos, que se dicen muy serios, muy respetuosos, pero que están aferrados a un acuerdo que no le da viabilidad a esta lucha, sino que lleva a la muerte", advirtió.En sucesivos encuentros posteriores a la Cumbre de París ha estado sobre el tapete del Fondo Verde del Clima y la movilización de recursos para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, recordó el jefe de Estado nicaragüense.Agregó que su país se se suma a las voces discordantes que hacen un llamado de atención a los países más ricos sobre los problemas que el cambio climático está causando a la humanidad.Ortega recordó que la zona del Caribe, incluidas sus islas, son continuamente afectadas por inundaciones y huracanes, entre otros desastres naturales, causantes no solamente de daños materiales, sino también de muertes.En noviembre de 2020 el noreste y norte de Nicaragua recibió el impacto de los intensos huracanes Eta e Iota, cuyos daños fueron cuantificados en 747 millones de dólares, equivalente al 6,2% de su Producto Interno Bruto.

