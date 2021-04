https://mundo.sputniknews.com/20210423/video-instalan-un-motor-de-mas-de-450-hp-a-un-tanque-infantil-de-juguete-1111509136.html

Vídeo: instalan un motor de más de 450 HP a un tanque infantil de juguete

Unos videoblogueros estadounidenses han decidido convertir un tanquecito eléctrico de juguete en una potente máquina con más de 450 caballos de potencia. 23.04.2021, Sputnik Mundo

Los profesionales del taller Grind Hard Plumbing Co, de Indiana (EEUU), ya son conocidos en las redes por sus tuneos poco ortodoxos. Ahora, planean instalar dos motores recuperados de unos Nissan Leaf y un paquete de baterías de un Ford híbrido en el automóvil infantil.El vehículo militar en miniatura de la marca Power Wheels está originalmente impulsado por un tren motriz de 24 voltios, que extrae energía de baterías de 12 voltios y 7,2 amperios-hora. Esto permite al juguete desplazarse a una velocidad máxima que no supera los ocho kilómetros por hora.Además de los motores y las baterías, los cuales agregarán cerca de 225 kilogramos al tanquecito, los especialistas en mecánica también planean instalar las orugas de una moto de nieve al vehículo. Si bien la construcción del tanque infantil tuneado todavía no pasa de una idea, los videoblogueros ya han realizado insólitos proyectos similares en el pasado. Entre ellos un Jeep de la Barbie con motor y amortiguadores de bicicleta de montaña y un Camaro de juguete con motor de cuatriciclo.

